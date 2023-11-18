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Фото, Видео ⟩ Сейм собрался на торжественное заседание

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Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 18 ноября, в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики Сейм собрался на торжественное заседание. Выступил спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), к участию в заседании были приглашены высшие государственные чиновники, бывшие члены Верховного совета, а также иностранные дипломаты.

За ходом заседания можно было следить в прямом эфире на сайте Сейма и в аккаунте парламента в Facebook, а также на Латвийском телевидении и Латвийском радио.

Галерея: Сейм собрался на торжественное заседание

Также депутаты будут наблюдать за военным парадом подразделений Национальных вооруженных сил, который начнется в 13:30.

Видео: Сейм собрался на торжественное заседание

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