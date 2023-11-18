Фото ⟩ Церемония вручения ордена Трех Звезд

В свою очередь медалью второй (серебряной) степени ордена Трех звезд была награждена педагог и общественный деятель Гулбенского края Анна Инара Виганте.

За особые заслуги перед Латвийским государством награжден орденом Виестура и командиром ордена назначен секретарь Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Марис Гаврилко. Такой же чести удостоились начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции полковник Паулс Круминьш и начальник Управления уголовного розыска Государственной пограничной службы полковник Оскар Милейка.

Орденом Виестура награждены также инженер по контролю качества Департамента авиации и специальных операций Госпогранохраны майор Владислав Лисов, начальник отдела оперативного планирования штаба Земессардзе подполковник Анита Пизеле, заместитель начальника управления по борьбе с тяжелыми и серийными преступлениями, начальник 3-го отдела подполковник Марис Приедниекс и начальник Силенского пограничного отдела Даугавпилсского управления Госпогранохраны майор Александр Соколов. Было решено назначить их офицерами ордена Виестура.

Кавалерами ордена Виестура были назначены музыкальный руководитель мужского оркестра "Вилки" Эдгар Липорс и начальник отдела связи штаба 4-й Курземской бригады Земессардзе капитан Том Укстиньш.

Орденом Виестура первой степени (позолоченным) решено наградить ветерана 26-го пехотного батальона 2-й Видземской бригады Земессардзе старшего штабного сержанта Айвара Кронитиса и старшую медсестру медицинской роты 2-й Видземской бригады Земессардзе старшего сержанта Дину Скрабе.