Фото ⟩ Церемония вручения ордена Трех Звезд

Сегодня в Рижском замке состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии.
Капитул орденов принял решение наградить 31 человека высшими государственными наградами Латвии - орденом Трех звезд, орденом Виестура и крестом За заслуги. Награды вручаются людям, чья честная профессиональная и общественная деятельность, активная гражданская позиция, самоотверженность, мужество и патриотизм укрепляют Латвию и достойны высшего государственного признания и почета.
За особые заслуги перед Латвией орденом Трех звезд награжден и кавалером ордена назначен заведующий отделением паллиативной помощи Рижской восточной клинической университетской больницы "Бикерниеки", онколог, химиотерапевт, альголог, специалист по паллиативной помощи, преподаватель кафедры внутренних болезней Рижского университета Страдиня Вилнис Сосарс.
Ордена также удостоены директор Института органического синтеза Латвии, председатель правления Ассоциации государственных научных институтов, член-корреспондент Латвийской академии наук Освальд Пугович и гобоист, музыкальный педагог и историк музыки Элмар Земович. Их обоих было решено назначить кавалерами Ордена Трех Звезд.
Кавалерами ордена Трех звезд также назначены дирижер хора, главный дирижер Вселатвийского праздника песни и танца Арийс Шкепастс, а также латвийский общественный деятель в Канаде Виестур Арвид Зариньш.
Медалью первой степени (позолоченной) ордена Трех звезд было решено наградить медсестру общего профиля 5-го хирургического отделения хирургической клиники Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня Ольгу Бунгувечюте.
В свою очередь медалью второй (серебряной) степени ордена Трех звезд была награждена педагог и общественный деятель Гулбенского края Анна Инара Виганте.
За особые заслуги перед Латвийским государством награжден орденом Виестура и командиром ордена назначен секретарь Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Марис Гаврилко. Такой же чести удостоились начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции полковник Паулс Круминьш и начальник Управления уголовного розыска Государственной пограничной службы полковник Оскар Милейка.
Орденом Виестура награждены также инженер по контролю качества Департамента авиации и специальных операций Госпогранохраны майор Владислав Лисов, начальник отдела оперативного планирования штаба Земессардзе подполковник Анита Пизеле, заместитель начальника управления по борьбе с тяжелыми и серийными преступлениями, начальник 3-го отдела подполковник Марис Приедниекс и начальник Силенского пограничного отдела Даугавпилсского управления Госпогранохраны майор Александр Соколов. Было решено назначить их офицерами ордена Виестура.
Кавалерами ордена Виестура были назначены музыкальный руководитель мужского оркестра "Вилки" Эдгар Липорс и начальник отдела связи штаба 4-й Курземской бригады Земессардзе капитан Том Укстиньш.
Орденом Виестура первой степени (позолоченным) решено наградить ветерана 26-го пехотного батальона 2-й Видземской бригады Земессардзе старшего штабного сержанта Айвара Кронитиса и старшую медсестру медицинской роты 2-й Видземской бригады Земессардзе старшего сержанта Дину Скрабе.
В свою очередь орденом Виестура второй степени (серебряным) награжден офицер отдела безопасности дипломатических представительств Отдела охраны специальных объектов Главного управления полиции Госполиции Ивар Кивлиньш.
За особые заслуги перед Латвией крестом Признания награждены архивариус, историк, почетный член Общества латвийских архивистов Манфредс фон Бетихерс, основатель и бывший многолетний директор Axon Cable Ален Генонс, директор Мадонской государственной гимназии Ванда Мадерниеце и почетный профессор Латвийского университета Аусма Шпона.
Крестом Признания также награждены неонатолог Кулдигской больницы, руководитель танцевальных коллективов Кулдигасского и Вентспилсского танцевальных округов, руководитель Кулдигского районного танцевального коллектива Kuldīdznieks Рамона Ирбе, глава бюро совета Latvijas finieris, земессарг Йоланта Медне, заместитель главного врача поликлиники Детской больницы педиатр Вия Римша, хореограф, преподаватель танцев, руководитель Вселатвийского праздника песни и танца, художественный руководитель Ансамбля народного танца Kalve Гунта Скуя, хореограф, преподаватель танцев, почетный руководитель Всеолатвийского праздника песни и танца Рита Спалва и руководитель отдела программы Латвийского национального культурного центра Latvijas skolas soma, создатель культурно-образовательной программы Latvijas skolas soma Айя Туна. Все шестеро были назначены кавалерами креста Признания.
Филолог, переводчик, языковой редактор Марика Сатуриня удостоена звания кавалера креста За заслуги.
В свою очередь почетным знаком креста Признания первой степени (позолоченным) будет награждена руководитель танцевальных коллективов Эрглинской средней школы Мадонского края учительница Антра Гринберга.
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