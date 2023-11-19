НАТО должна готовиться к нападению РФ? Новое исследование

Однако в позиционной войне Россия имеет преимущество, потому что в ее распоряжении имеется практически неограниченное количество артиллерийского вооружения, предупреждает в интервью DW австрийский военный аналитик Маркус Райснер. Украина, по его мнению, может добиться успеха только в том случае, если война не будет позиционной. Чтобы сделать это возможным весной следующего года, Украина должна получить от Запада новейшее оружие, уточняет Райснер.

Ряд военных экспертов полагают, что фронт в Украине превращается в поле боя, на котором действуют все более высокотехнологичные виды вооружений. Все чаще говорят об использовании искусственного интеллекта в военных действиях. "Речь идет о контроле над электромагнитным полем, в котором используются радиостанции и управляются беспилотники", - пояснил Рейснер в интервью DW. Нико Ланге также подтверждает, что Россия теперь может очень успешно подавлять некоторые виды оружия ВСУ с помощью использования спутников.

Экономические санкции не сработали?

Это относится даже к поставленным США ракетным установкам HIMARS, которые Украина год назад использовала при освобождении своих территорий для срыва подвоза российскими войсками оружия и боеприпасов. "Россия очень успешно создает помехи", - говорит Ланге. Под помехами понимается глушение спутниковых, радиолокационных и радиосигналов противника. Это особенно важно в свете того, что ситуация на фронте все больше превращается в войну беспилотников.