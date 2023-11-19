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Видео ⟩ Финляндия закрыла границу с РФ, в пограничной зоне застряли мигранты

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Более 30 граждан третьих стран, пытавшихся попасть из России в Финляндию, застряли в приграничной зоне со стороны РФ после неудачной попытки пересечь границу, сообщают российские СМИ.

Финляндия закрыла четыре пограничных перехода с Россией на юго-востоке страны ночью в субботу из-за резкого увеличения числа просителей убежища из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Сомали.

Финские власти утверждают, что Россия напрямую способствует притоку мигрантов, однако Москва это отрицает.

За последние 24 часа до закрытия пунктов пропуска на границе с Финляндией рекордное количество человек - 220 обратились с просьбой о предоставлении убежища в ЕС (163 из них обратились с просьбой о предоставлении убежища на закрытых сейчас пунктах пропуска). 30 человек были пропущены российскими пограничниками, поскольку, по их словам, их документы в порядке.

Однако финские пограничники их не приняли, поскольку КПП Ваалимаа закрыт и они не могут въехать в страну или подать заявление о предоставлении убежища на границе. Мигранты вернулись на российский пункт пропуска Торфяновка, где якобы оформили необходимые документы для возвращения на территорию России.

Накануне вечером сообщалось, что финские пограничники столкнулись с группой из 30 мигрантов на другом пункте пограничного контроля - Ниирала (на российской стороне недалеко от Вяртсила). Против мигрантов был применен слезоточивый газ. Издание Yle сообщает, что два человека все же въехали в Финляндию, и их заявления о предоставлении убежища были приняты в соответствии с законом. Остальным пришлось вернуться в Россию.

По сообщениям финских СМИ, в субботу, 18 ноября, на оставшиеся открытыми пункты пропуска на востоке и северо-востоке Финляндии прибывали группы граждан третьих стран, как правило, на скутерах. На пограничном пункте Вартиус было принято 41 заявление иностранцев о предоставлении убежища.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября, решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии.

В правительстве Финляндии считают, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.

С 18 ноября 2023 года и как минимум до 18 февраля 2024 года перестают работать пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это основные контрольно-пропускные пункты (КПП), граничащие с Россией.

Три закрывающихся КПП граничат с Ленинградской областью, многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вяртсиля - Ниирала со стороны РФ находится в Карелии.

Подача заявлений на международную защиту, то есть на убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет организована централизованно в пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, куда будут направлены и сопровождены стремящиеся попасть в страну.

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