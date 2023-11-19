Видео ⟩ Финляндия закрыла границу с РФ, в пограничной зоне застряли мигранты

Более 30 граждан третьих стран, пытавшихся попасть из России в Финляндию, застряли в приграничной зоне со стороны РФ после неудачной попытки пересечь границу, сообщают российские СМИ.
Финляндия закрыла четыре пограничных перехода с Россией на юго-востоке страны ночью в субботу из-за резкого увеличения числа просителей убежища из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Сомали.
Финские власти утверждают, что Россия напрямую способствует притоку мигрантов, однако Москва это отрицает.
Finland will install barriers at four crossings along its border with Russia. Helsinki has accused Russian authorities of funneling migrants to the crossings in retaliation for its decision to increase defense cooperation with the United States https://t.co/UZvchtnwaj pic.twitter.com/PboSZjNEPq— Reuters (@Reuters) November 17, 2023
За последние 24 часа до закрытия пунктов пропуска на границе с Финляндией рекордное количество человек - 220 обратились с просьбой о предоставлении убежища в ЕС (163 из них обратились с просьбой о предоставлении убежища на закрытых сейчас пунктах пропуска). 30 человек были пропущены российскими пограничниками, поскольку, по их словам, их документы в порядке.
Однако финские пограничники их не приняли, поскольку КПП Ваалимаа закрыт и они не могут въехать в страну или подать заявление о предоставлении убежища на границе. Мигранты вернулись на российский пункт пропуска Торфяновка, где якобы оформили необходимые документы для возвращения на территорию России.
Накануне вечером сообщалось, что финские пограничники столкнулись с группой из 30 мигрантов на другом пункте пограничного контроля - Ниирала (на российской стороне недалеко от Вяртсила). Против мигрантов был применен слезоточивый газ. Издание Yle сообщает, что два человека все же въехали в Финляндию, и их заявления о предоставлении убежища были приняты в соответствии с законом. Остальным пришлось вернуться в Россию.
По сообщениям финских СМИ, в субботу, 18 ноября, на оставшиеся открытыми пункты пропуска на востоке и северо-востоке Финляндии прибывали группы граждан третьих стран, как правило, на скутерах. На пограничном пункте Вартиус было принято 41 заявление иностранцев о предоставлении убежища.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября, решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии.
В правительстве Финляндии считают, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.
С 18 ноября 2023 года и как минимум до 18 февраля 2024 года перестают работать пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это основные контрольно-пропускные пункты (КПП), граничащие с Россией.
Три закрывающихся КПП граничат с Ленинградской областью, многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вяртсиля - Ниирала со стороны РФ находится в Карелии.
Подача заявлений на международную защиту, то есть на убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет организована централизованно в пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, куда будут направлены и сопровождены стремящиеся попасть в страну.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!