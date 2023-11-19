Видео ⟩ Финляндия закрыла границу с РФ, в пограничной зоне застряли мигранты

Накануне вечером сообщалось, что финские пограничники столкнулись с группой из 30 мигрантов на другом пункте пограничного контроля - Ниирала (на российской стороне недалеко от Вяртсила). Против мигрантов был применен слезоточивый газ. Издание Yle сообщает, что два человека все же въехали в Финляндию, и их заявления о предоставлении убежища были приняты в соответствии с законом. Остальным пришлось вернуться в Россию.

По сообщениям финских СМИ, в субботу, 18 ноября, на оставшиеся открытыми пункты пропуска на востоке и северо-востоке Финляндии прибывали группы граждан третьих стран, как правило, на скутерах. На пограничном пункте Вартиус было принято 41 заявление иностранцев о предоставлении убежища.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября, решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии.

В правительстве Финляндии считают, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.

С 18 ноября 2023 года и как минимум до 18 февраля 2024 года перестают работать пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это основные контрольно-пропускные пункты (КПП), граничащие с Россией.

Три закрывающихся КПП граничат с Ленинградской областью, многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вяртсиля - Ниирала со стороны РФ находится в Карелии.

Подача заявлений на международную защиту, то есть на убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет организована централизованно в пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, куда будут направлены и сопровождены стремящиеся попасть в страну.