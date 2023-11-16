Финляндия закрывает границу с Россией

Правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября, решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии. Об этом сообщает Rus.Postimees.
В правительстве Финляндии считают, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.
С 18 ноября 2023 года и как минимум до 18 февраля 2024 года перестают работать пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это основные контрольно-пропускные пункты (КПП), граничащие с Россией.
Три закрывающихся КПП граничат с Ленинградской областью, многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вяртсиля - Ниирала со стороны РФ находится в Карелии.
Министр внутренних дел страны Мари Рантанен отмечает, что правительство готово к еще более решительным мерам, если потребуется.
"Есть указания на то, что органы власти или другие действующие лица иностранного государства принимали участие в незаконном пересечении границы и помогали людям попасть в Финляндию", - говорится в сообщении правительства Финляндии.
Тем, кто пересекает сухопутную границу между Финляндией и Россией, в период действия решения следует использовать другие пункты пересечения границы, кроме Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Даже граждане Финляндии должны использовать открытые пункты пересечения границы.
Подача заявлений на международную защиту, то есть на убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет организована централизованно в пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, куда будут направлены и сопровождены стремящиеся попасть в страну.
Согласно статье 16 Закона о пограничной охране Финляндии правительство может принять решение о закрытии пункта пересечения границы на определенный срок или на неопределенный срок, если закрытие необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или общественному здоровью. Правительство также может при необходимости организовать централизованную подачу заявлений на международную защиту в одном или нескольких пунктах пересечения границы.
Россия, в свою очередь, заявила, что считает идею финских властей закрыть все КПП на российско-финской границе деструктивной и, по словам представителя российского МИД Марии Захаровой, "готова обсудить озабоченность Хельсинки".
Rus.Postimees обратился в Министерство внутренних дел Эстонии с вопросами, обсуждал ли официальный Хельсинки это решение с Таллинном и планирует ли правительство Эстонии вводить аналогичные ограничения на своей границе с РФ.
Ранее сообщалось, что Хельсинки считает, что российские пограничники намеренно пропускают этих людей через свои пограничные пункты к финской границе, хотя раньше лиц, не имеющих необходимых для въезда в Финляндию документов, через российские пункты не пропускали.
"Пока неизвестно, есть ли планы закрыть все или только часть пунктов пересечения на восточной границе", - сообщало издание Helsingin Sanomat.
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