Финляндия закрывает границу с Россией

Согласно статье 16 Закона о пограничной охране Финляндии правительство может принять решение о закрытии пункта пересечения границы на определенный срок или на неопределенный срок, если закрытие необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или общественному здоровью. Правительство также может при необходимости организовать централизованную подачу заявлений на международную защиту в одном или нескольких пунктах пересечения границы.

Россия, в свою очередь, заявила, что считает идею финских властей закрыть все КПП на российско-финской границе деструктивной и, по словам представителя российского МИД Марии Захаровой, "готова обсудить озабоченность Хельсинки".

Rus.Postimees обратился в Министерство внутренних дел Эстонии с вопросами, обсуждал ли официальный Хельсинки это решение с Таллинном и планирует ли правительство Эстонии вводить аналогичные ограничения на своей границе с РФ.

Ранее сообщалось, что Хельсинки считает, что российские пограничники намеренно пропускают этих людей через свои пограничные пункты к финской границе, хотя раньше лиц, не имеющих необходимых для въезда в Финляндию документов, через российские пункты не пропускали.

"Пока неизвестно, есть ли планы закрыть все или только часть пунктов пересечения на восточной границе", - сообщало издание Helsingin Sanomat.