На границе Финляндии и России произошел конфликт с мигрантами

Пограничникам пришлось применить силу, а против одного человека - слезоточивый газ.

Группа мигрантов прибыла на велосипедах. Однако на этой неделе вступил в силу полный запрет на въезд в Финляндию на велосипедах.

В последнии дни все больше растет число мигрантов, которые через Россию прибывают к финской границе и просят убежище.

17 ноября сообщалось, что Евросоюз заявил в пятницу, что Финляндия обнаружила рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих через Россию, и осудил Москву за использование мигрантов для давления на другие страны.

Хельсинки объявиил в четверг, что начиная с этих выходных закрывают четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией из-за увеличения числа нелегальных иммигрантов. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что Россия намеренно пытается дестабилизировать соседнюю страну в ответ на ее вступление в НАТО.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил в пятницу, что в Финляндии зафиксирован рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих через Россию. "Мы внимательно следим за ситуацией. Мы находимся в контакте с финскими властями и финскими пограничниками", - сказал Виганд.

Отношения Хельсинки с Москвой ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что побудило Финляндию вступить в НАТО. Граница Финляндии с Россией протяженностью 1340 километров является внешней границей ЕС и восточным флангом НАТО.

В Финляндии с августа выросло число людей, пересекающих границу без надлежащих документов. По данным финских пограничников, в основном это граждане стран Ближнего Востока и Африки. С сентября на границу прибыло около 280 просителей убежища, сообщила пограничная служба в четверг.