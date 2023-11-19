Йеменские повстанцы взяли на абордаж судно под багамским флагом в Красном море

"Это еще один акт иранского терроризма, который выражает скачок в иранской агрессии против граждан свободного мира и создает международные последствия, когда речь идет о безопасности глобальных морских путей", - добавляется в заявлении.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.