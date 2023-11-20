Ринкевич также встретился с гражданами Латвии, проживающими в Израиле, с которыми обсудил текущую ситуацию и возможные потребности в поддержке со стороны Латвии. Ринкевич поблагодарил соотечественников за поддержание связей с Латвией и за все, что они сделали для нее за эти годы.

Как сообщалось, цель визита Ринкевича - выразить солидарность с народом Израиля в его борьбе с ХАМАС и обсудить предотвращение более широкой эскалации угрозы безопасности и гуманитарной ситуации в регионе.

Цель визита на Западный берег - обсудить с законным представительством Палестины предотвращение дальнейшего применения насилия и гуманитарной катастрофы в регионе, а также оказать поддержку палестинцам в удовлетворении гуманитарных потребностей.

Более месяца назад боевики ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа вторглись на территорию Израиля, убив около 1400 человек, в основном мирных жителей, и захватив более 240 заложников. С 7 октября Израиль непрерывно атакует сектор Газа с воздуха, суши и моря.

Власти сектора Газа, контролируемого террористами ХАМАС, утверждают, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибло более 10 000 человек, в том числе более 4 000 детей. Вероятно, эти цифры преувеличены в свете дезинформации, распространяемой ХАМАС до сих пор, и значительная часть погибших - боевики исламистских группировок.