Нет и не должно быть оправдания жестоким и бесчеловечным терактам, совершенным террористической организацией ХАМАС, заявил в понедельник, 21 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Израиля Исааком Герцогом.
Как сообщил агентству LЕТА советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, в ходе рабочего визита в Израиль Ринкевич встретился с президентом, членами семей захваченных гражданских лиц и гражданами Латвии, проживающими в Израиле.
Президент Латвии подтвердил солидарность Латвии с народом Израиля и подчеркнул, что в это трудное время Латвия выступает вместе с народом Израиля. Израиль имеет право на самооборону, и Латвия поддерживает борьбу Израиля с терроризмом в соответствии с гуманитарным и международным правом.
Обсуждалась гуманитарная ситуация в Газе и гуманитарные поставки. Ринкевич осудил попытки ХАМАС использовать гражданское население в качестве живого щита. "Циничная и трусливая тактика ХАМАС прятаться за заложниками и гражданскими лицами заслуживает самого решительного осуждения", - сказал президент, добавив, что в борьбе с терроризмом нужно максимально защищать гражданское население.
Галерея: Ринкевич в Израиле встретился с членами семей мирных жителей, захваченных ХАМАС, и латвийской диаспорой
На встрече с членами семей мирных жителей, захваченных в плен во время террористических атак "Хамас", Ринкевич выразил надежду на освобождение пленных и их скорейшее возвращение домой к своим семьям. Президент также выразил готовность содействовать дипломатическим усилиям, направленным на освобождение пленных.
Ринкевич также встретился с гражданами Латвии, проживающими в Израиле, с которыми обсудил текущую ситуацию и возможные потребности в поддержке со стороны Латвии. Ринкевич поблагодарил соотечественников за поддержание связей с Латвией и за все, что они сделали для нее за эти годы.
Как сообщалось, цель визита Ринкевича - выразить солидарность с народом Израиля в его борьбе с ХАМАС и обсудить предотвращение более широкой эскалации угрозы безопасности и гуманитарной ситуации в регионе.
В ходе визита Ринкевич также намерен посетить Западный берег реки Иордан, где запланирована встреча с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
Цель визита на Западный берег - обсудить с законным представительством Палестины предотвращение дальнейшего применения насилия и гуманитарной катастрофы в регионе, а также оказать поддержку палестинцам в удовлетворении гуманитарных потребностей.
Более месяца назад боевики ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа вторглись на территорию Израиля, убив около 1400 человек, в основном мирных жителей, и захватив более 240 заложников. С 7 октября Израиль непрерывно атакует сектор Газа с воздуха, суши и моря.
Власти сектора Газа, контролируемого террористами ХАМАС, утверждают, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибло более 10 000 человек, в том числе более 4 000 детей. Вероятно, эти цифры преувеличены в свете дезинформации, распространяемой ХАМАС до сих пор, и значительная часть погибших - боевики исламистских группировок.
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