Верховный суд рассмотрит дело об отстранении Ушакова от должности мэра Риги

Как Административный районный суд, так и позднее Административный окружной суд в апелляционной инстанции отклонили просьбу нынешнего евродепутата Ушакова о признании незаконным распоряжения тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова.

Ушаков обжаловал решение окружного суда, и теперь дело будет рассматриваться в Верховном суде.

Окружной суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил фактические и юридические обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Тем самым окружной суд согласился с доводами суда первой инстанции.

Апелляционный суд постановил, что вложение в собственный капитал муниципального SIA Rīgas satiksme без увеличения основного капитала было неправомерным. Кроме того, такой некорректный финансовый учет не дает гарантии того, что бюджетные средства были использованы по назначению.

Кроме того, решение об инвестировании не может быть чисто политическим решением. Ушаков как представитель держателя долей капитала Rīgas satiksme и как председатель думы несет ответственность за уменьшение активов самоуправления.

В распоряжении Пуце от 5 апреля 2019 года об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы перечислялся ряд нарушений, допущенных Ушаковым в качестве мэра Риги и представителя держателя акций Rīgas satiksme.