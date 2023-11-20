Подросток, депортированный в РФ из Мариуполя, вернулся в Украину. В России его вызвали в военкомат

Богдан рассказал независимому российскому изданию "Верстка", что сначала он уехал из России в Беларусь, где встретил свою сестру. Позже руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram, что мальчик вернулся в Украину.

В воскресенье, 19 ноября, Богдану исполнилось 18 лет.

Как сообщалось, Богдан, потерявший обоих родителей еще до начала войны, был депортирован в Россию и помещен в российскую приемную семью после того, как российская армия оккупировала украинский Мариуполь.

В марте этого года Ермохин пытался сбежать из России в Украину, однако сотрудники спецслужб РФ остановили его недалеко от границы с Беларусью. Рассказавшая эту историю российский омбудсмен Мария Львова-Белова настаивала, что произошедшее было "провокацией" и что Ермохина "пытались выманить на территорию Украины с помощью манипуляций и угроз". Сам подросток не комментировал инцидент независимым источникам.

В ноябре стало известно, что Ермохину на декабрь 2023 года назначили прием в подмосковном военкомате. Подросток записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться в Украину, после чего Львова-Белова заявила, что возвращение Ермохина согласовано.