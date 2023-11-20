Финляндия собирается полностью закрыть границу с Россией

Мигрантов заставляли ехать в сторону Финляндии

По данным государственной телерадиокомпании Yle, на пограничном пункте "Вартиус" некоторые из просителей убежища, прибывших в Финляндию, были "вытолкнуты через границу" из России против их воли. Перешедшие границу отказывались покидать Россию, но пограничники "выталкивали их от российского пограничного поста в сторону Финляндии", и затем закрыли за ними ворота, так что возврат на российскую территорию стал невозможным, рассказал Yle начальник КПП "Вартиус" Йоуко Киннунен. По его словам, прибывших подводили небольшими группами по двадцать человек.

Уже после закрытия к КПП прибыли еще 20 просителей убежища на велосипедах. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно. В основном это были граждане Сомали.

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.