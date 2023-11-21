Жители Эстонии возмущены скидочной кампанией airBaltic

Но стоило кампании закончиться, как купившим билеты людям стали приходить уведомления о том, что весь рейс или один из его сегментов отменен. В социальной сети появился пост, в котором член группы Эсто Туристо - Клуб путешественников из Эстонии спрашивает: это только ей так не повезло или есть и другие "счастливчики", чьи рейсы также отменили после завершения кампании?

"У нас отменили рейс Таллинн - Мадрид и Мадрид - Таллинн с пересадкой в Риге, при этом перелет в Ригу и обратно не отменен, что весьма забавно. Так же и у знакомых по примерно той же схеме отменился Берлин, брали его как прямой рейс, но внезапно он стал с нелепыми пересадками. Это только мне так везет или есть еще кто?" - пишет автор публикации.