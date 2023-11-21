Что будет, если Россия победит в войне против Украины? Сценарий в Die Zeit

Украина: отток населения, радикализация - и ядерное оружие

Сама Украина в случае такой победы России рискует превратиться в "постоянный очаг нестабильности на востоке Европы", пишут Масала и Ланге. Они исходят из того, что ВСУ будут продолжать воевать - в составе регулярной армии или партизанских групп, а Россия будет "продолжать насилие на оккупированных территориях - чистки, убийства, похищения детей и пытки". На этом фоне все больше украинцев покинут страну, а "высокая степень милитаризации общества" может привести к усилению "экстремистских и агрессивно настроенных сил".

Есть в прогнозе и аспект, который до сих пор считается в экспертной среде чрезвычайно маловероятным - создание в Украине ядерного оружия. Киев отрицает подобные планы. В случае победы России "быстрая разработка и подготовка к использованию украинского ядерного оружия стала бы также более вероятной", - пишут Масала и Ланге в статье для Die Zeit.

Россия: неоимпериализм и новые войны

В самой России эксперты ожидают в случае победы над Украиной усиления "русского национализма и неоимпериализма", а также проявлений реваншизма - "планов новых войн" и перехода к "открытому шантажу" в поставках энергоресурсов. При этом возможными будущими целями для нападений со стороны России Масала и Ланге считают как Украину, Грузию и Молдову, так и страны Балтии, то есть территорию НАТО.

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