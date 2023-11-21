Фото ⟩ "Мишлен" назвал лучшие рестораны Латвии и раздал звезды

Пять основных критериев, по которым инспекторы Michelin оценивают рестораны:

качество продуктов,

кулинарные навыки и технология приготовления пищи,

гармония вкусов,

индивидуальность шеф-повара, которая отражается в подаваемых блюдах,

постоянное качество меню.

Какие оценки можно получить?

Одна звезда "Мишлен" , что означает "высококачественная кухня, на которой стоит остановиться".

Две звезды "Мишлен" за "отличное мастерство поваров, ради которого можно отклониться от запланированного маршрута".

Три звезды "Мишлен" за "превосходную кухню, заслуживающую специального путешествия".

Зеленая звезда , что указывает на устойчивую гастрономическую деятельность. Оценка Bib Gourmand , подтверждающая сочетание хорошего качества и доступной цены.

Первые звезды "Мишлен" среди стран Балтии в 2022 году получили два эстонских ресторана.

Уже сообщалось, что в конце 2022 года стало известно, что Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило договор с ресторанным гидом Michelin об анализе гастрономического потенциала Латвии. Проверка обошлась в 150 000 евро. Договор предусматривал, что Michelin Guide изучит в Латвии более 30 ресторанов и даст свое заключение.