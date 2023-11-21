Убийство маленькой Юстине: полиция просит предъявить обвинения отцу и мачехе

Государственная полиция передала в прокуратуру для предъявления обвинения дело об убийстве семилетней Юстине Рейниковой из Роговки. В убийстве обвиняются ее отец и мачеха, но полиция пока не комментирует мотивы преступления.
17 ноября дело было передано в Восточнолатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования. Обоим родителям инкриминируется убийство при отягчающих обстоятельствах, если оно совершено группой лиц и убитый заведомо был в беспомощном состоянии. Отец и мачеха также обвиняются в жестоком и насильственном обращении с малолетним, если при этом малолетний испытывает физические или психические страдания, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Отец и мачеха девочки по-прежнему находятся под арестом.
Семилетняя Юстине Рейникова пропала 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем, и вначале предполагалось, что она пропала со двора своего дома.
Полиция и волонтеры провели масштабные поиски, но долгое время они оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения Юстине сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.
Позже тело девочки с телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома, а 20 июня по подозрению в совершении преступления были задержаны отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд выдал санкцию на арест обоих подозреваемых.
Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей Юстине находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.
Галерея: Поиски Юстине Рейниковой
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