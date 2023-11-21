Убийство маленькой Юстине: полиция просит предъявить обвинения отцу и мачехе

17 ноября дело было передано в Восточнолатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования. Обоим родителям инкриминируется убийство при отягчающих обстоятельствах, если оно совершено группой лиц и убитый заведомо был в беспомощном состоянии. Отец и мачеха также обвиняются в жестоком и насильственном обращении с малолетним, если при этом малолетний испытывает физические или психические страдания, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Отец и мачеха девочки по-прежнему находятся под арестом.

Семилетняя Юстине Рейникова пропала 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем, и вначале предполагалось, что она пропала со двора своего дома.