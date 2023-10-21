Дело убитой Юстине Рейниковой: отца оставили под стражей

Прокуратура же заявила, что дело не было принято к производству, поэтому она не может предоставить более подробную информацию.

Галерея: Поиски маленькой Юстины в Роговке

Представитель Государственной полиции Симона Гравите прокомментировала ситуацию:

"Пока неизвестно, когда дело будет передано в прокуратуру, потому что уголовный процесс сложный и каждая экспертиза требует времени. Это не в компетенции полиции, потому что мы ждем результатов из совершенно другого учреждения. Поэтому прогнозов делать не буду".

Напомним, 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. Предположительно, она ушла из дома в пятницу вечером около 19:00 и не вернулась.

Полиция и волонтеры провели масштабные поиски на десятках квадратных километров, но они долгое время оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе и о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

Галерея: Вечер накануне поисков маленькой Юстине в Роговке

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека - отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд дал санкцию на арест обоих подозреваемых. Оба подозреваются в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, которая в силу своего возраста была не в состоянии защитить себя.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми - приезжие, семья переехала в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем девочка не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.

Видео: Поиски Юстине