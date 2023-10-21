Дело убитой Юстине Рейниковой: отца оставили под стражей

20 октября Латгальский окружной суд в Резекне принял решение оставить Владимира Рейникова под стражей. Он и его жена Сандра Рейникова являются подозреваемыми по делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой, сообщает программа Panorāma.
Вопрос был рассмотрен на закрытом судебном заседании, Владимир Рейников принял участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из тюрьмы.
Мера пресечения в виде заключения под стражу была применена до истечения установленного законом срока ее рассмотрения или до передачи дела в прокуратуру.
Решение о дальнейшем содержании под стражей жены Владимира, Сандры Рейниковой, будет принято 23 октября.
RUS TVNET уже сообщал, что Государственная полиция продолжает расследование в связи с убийством семилетней Юстине Рейниковой. Адвокат обоих подозреваемых - отца и мачехи девочки - на данный момент не собирается просить об изменении меры пресечения, сообщило Латгальское региональное телевидение.
В ходе расследования мачеха и отец Юстине были заключены под стражу минимум на два месяца. После этого состоится еще одно судебное заседание, на котором будет решено, следует ли продлевать срок содержания под стражей.
На вопрос о том, будет ли заявлено ходатайство об изменении меры пресечения, адвокат подозреваемых ответил: "Да, у меня есть такое право. Но я понимаю, что, учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг этого дела, суд отклонит мою просьбу, поэтому я не буду обращаться с таким ходатайством, это вопрос времени".
Прокуратура же заявила, что дело не было принято к производству, поэтому она не может предоставить более подробную информацию.
Галерея: Поиски маленькой Юстины в Роговке
Представитель Государственной полиции Симона Гравите прокомментировала ситуацию:
"Пока неизвестно, когда дело будет передано в прокуратуру, потому что уголовный процесс сложный и каждая экспертиза требует времени. Это не в компетенции полиции, потому что мы ждем результатов из совершенно другого учреждения. Поэтому прогнозов делать не буду".
Напомним, 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. Предположительно, она ушла из дома в пятницу вечером около 19:00 и не вернулась.
Полиция и волонтеры провели масштабные поиски на десятках квадратных километров, но они долгое время оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе и о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.
Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.
Галерея: Вечер накануне поисков маленькой Юстине в Роговке
По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека - отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд дал санкцию на арест обоих подозреваемых. Оба подозреваются в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, которая в силу своего возраста была не в состоянии защитить себя.
Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми - приезжие, семья переехала в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем девочка не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.
Видео: Поиски Юстине
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