Мороз, солнце и обледенение: синоптики о погоде в среду

Утром местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится обледенение. Днем температура повысится до -1...-6 градусов.

Вечером начнет усиливаться южный ветер, и на западном побережье Курземе температура повысится до нескольких градусов выше нуля.

В Риге среда будет солнечной, со слабым ветром, вечером - с умеренным южным ветром. Температура воздуха повысится до -3...-4 градусов.

Погоду в Латвии определяет антициклон, но с северо-запада уже приближается циклон, и

в ночь на четверг страну накроет зона осадков со снегом, дождем и метелями.

Галерея: Холодная погода в Латвии