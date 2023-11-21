Ср, 22.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Мороз, солнце и обледенение: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Зимний пейзаж
Зимний пейзаж Фото: Edijs Pālens/

В среду, 22 ноября, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и холодная погода, прогнозируют синоптики.

Утром местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится обледенение. Днем температура повысится до -1...-6 градусов.

Вечером начнет усиливаться южный ветер, и на западном побережье Курземе температура повысится до нескольких градусов выше нуля.

В Риге среда будет солнечной, со слабым ветром, вечером - с умеренным южным ветром. Температура воздуха повысится до -3...-4 градусов.

Погоду в Латвии определяет антициклон, но с северо-запада уже приближается циклон, и

в ночь на четверг страну накроет зона осадков со снегом, дождем и метелями.

Галерея: Холодная погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх