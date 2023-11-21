Мороз, солнце и обледенение: синоптики о погоде в среду

В среду, 22 ноября, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и холодная погода, прогнозируют синоптики.
Утром местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится обледенение. Днем температура повысится до -1...-6 градусов.
Вечером начнет усиливаться южный ветер, и на западном побережье Курземе температура повысится до нескольких градусов выше нуля.
В Риге среда будет солнечной, со слабым ветром, вечером - с умеренным южным ветром. Температура воздуха повысится до -3...-4 градусов.
Погоду в Латвии определяет антициклон, но с северо-запада уже приближается циклон, и
в ночь на четверг страну накроет зона осадков со снегом, дождем и метелями.
Галерея: Холодная погода в Латвии
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