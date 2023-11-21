Россия и Беларусь наложили вето на председательство Эстонии в ОБСЕ

"Вызывает сожаление, что кандидатура Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году не была одобрена сегодня в Вене из-за вето России и Беларуси", - сказано в заявлении МИД.

Цахна подчеркнул, что действия России препятствуют работе всей организации, поскольку Москва уже несколько лет не позволяет утверждать бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продлевать миссии. Также из-за России все миссии ОБСЕ в Украине были ликвидированы.

"Сейчас мы пришли к ситуации, когда из-за России и Беларуси ОБСЕ не утвердила своего председателя всего за полтора месяца до нового года, хотя Эстония была единым кандидатом Евросоюза на эту должность с 2020 года", - сказал он.

"Когда Россия нарушает все принципы ОБСЕ, развязывая кровопролитную агрессивную войну, недопустимо поддаваться требованиям и вымогательствам Москвы, в том числе ее желанию, чтобы следующим председателем ОБСЕ не был член НАТО. На данный момент нам необходимо комплексно изолировать Россию на международной арене, а не искать решения, угодные Москве", - заявил министр иностранных дел Эстонии.

Цахна подчеркнул, что Эстония по-прежнему считает, что ОБСЕ должна твердо защищать свои основные ценности и исключать уступки агрессорам.

"ОБСЕ возникла из Европейской конференции по безопасности и сотрудничеству, которая с самого начала всегда была направлена ​​на содействие диалогу между Востоком и Западом. Поэтому ОБСЕ никогда не формировалась только странами-единомышленниками. ОБСЕ с самого начала всегда характеризовалась конфронтацией, но никогда еще организация не находилась в таком серьезном кризисе, как сейчас", - добавил он.