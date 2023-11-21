Правительство одобрило создание предприятия для производства оборонной продукции

Перед принятием решения министры на закрытой части заседания заслушали доклад о создании корпорации.

Общей стратегической задачей корпорации будет управление инвестициями в оборонную промышленность и координация процессов, связанных с развитием производства оборонной продукции.

Также компания будет заниматься освоением финансовых инструментов и средств ЕС, в том числе инвестируя капитал в уже имеющиеся латвийские оборонные предприятия, которым инвестиции необходимы для увеличения производственных мощностей.

В задачи компании также будет входить создание критических резервов, определенных Министерством обороны.

Держателем долей государственного капитала будет Минобороны, а взнос в основной капитал будет покрыт из его бюджета. Основной капитал SIA Valsts aizsardzības korporācija составит 0,5 млн евро с возможностью увеличения до 2 млн евро.

Подача заявок на софинансирование ЕС для развития оборонной промышленности завершится 13 декабря. Для подачи заявки Латвии необходимо создать публичное общество с ограниченной ответственностью.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил, что Латвия может производить некоторые элементы для модульных снарядов.