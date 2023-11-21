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Видео ⟩ Полиция отказалась принять запись с видеорегистратора, думая, что его нужно зарегистрировать

rus.tvnet.lv
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Фото: EKKAPHAN CHIMPALEE/Shutterstock

Неприятная ситуация случилась с водителем под Ливане - она ​​хотела сообщить сотрудникам полиции о неадекватном водителе и доказать это с помощью записи с видеорегистратора. Однако инспектор отказалась принять видео, ошибочно полагая, что его необходимо зарегистрировать, сообщает программа Bez Tabu.

Ольга сообщила об агрессивном водителе в структурное подразделение в Ливане. Она написала заявление и хотела передать запись с видеорегистратора. Там отображалось как само событие, так и номер автомобиля.

Ольга хотела зарегистрировать устройство, но не знала, как это сделать. Инспектор тоже не смогла дать ответ - сказала искать ответ в Google.

В Госинспекции данных сообщили программе Bez Tabu, что требование к физическим лицам о регистрации устройств наблюдения, в том числе автомобильных видеорегистраторов, действовало какое-то время назад, но больше не существует. Таким образом, Ольга и другие физические лица могут пользоваться видеорегистраторами без регистрации.

Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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