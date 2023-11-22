Климатический кризис: что такое "углеродная нейтральность" и как ее достичь?

Еще более выраженным парниковым эффектом, чем СО2, обладает метан (СН4) — один из основных побочных продуктов предприятий сельского хозяйства, также выделяемый при захоронении почти любых органических отходов.

Оба эти газа не дают попавшей на Землю солнечной энергии покинуть планету, как бы запирая тепло в атмосфере.

Обычно с задачей по переработке СО2 справляются деревья, однако по мере роста городского населения все больше лесных массивов по всему миру идет под топор, чтобы освободить землю под строительство или сельскохозяйственные угодья.

В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское климатическое соглашение, договорившись принять все необходимые меры, чтобы к 2100 году средние температуры на планете не превысили доиндустриальные значения на 1,5-2°C.

Как в один голос уверяют ученые, для этого все страны мира должны полностью отказаться от использования ископаемого топлива, переведя экономику на другие рельсы, не позже 2050 года.

Впрочем, экспертам ООН даже этот прогноз кажется излишне оптимистичным. В Организации уверены: чтобы избежать «надвигающейся климатической катастрофы», нужно ускорить переход на «чистый ноль» еще на одно десятилетие.

Значит ли это полное прекращение выбросов СО2?

Ученые признают: полностью отказаться от выбросов в атмосферу парниковых газов невозможно. Однако в теории весь выброшенный CO2 можно «компенсировать», отфильтровав его в том же количестве прямо из воздуха (и сохранив в твердой форме).