Что на самом деле происходит с потерянными в Эстонии посылками и багажом

Недавно RUS TVNET сообщал , как мошенники пытаются привлечь внимание жителей Эстонии и предлагают всего за два евро купить потерянные посылки и багаж. В связи с этим у читателей возник вопрос, а что в действительности делают Omniva и Таллиннский аэропорт с посылками или багажом, владельцев которых невозможно установить? В вопросе разбирался Rus.Postimees.