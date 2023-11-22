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Что на самом деле происходит с потерянными в Эстонии посылками и багажом

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Посылки в сортировочном центре Omniva.
Посылки в сортировочном центре Omniva. Фото: Jaanus Lensment/Eesti Meedia

Недавно RUS TVNET сообщал , как мошенники пытаются привлечь внимание жителей Эстонии и предлагают всего за два евро купить потерянные посылки и багаж. В связи с этим у читателей возник вопрос, а что в действительности делают Omniva и Таллиннский аэропорт с посылками или багажом, владельцев которых невозможно установить? В вопросе разбирался Rus.Postimees.

Операционный менеджер и руководитель по логистике Omniva Эверт Рёэпсон рассказал, что в месяц добавляется около 300 посылок и заказных писем, которые они хранят шесть месяцев, то есть одновременно у них на хранении может находиться около 1800 отправлений.

"Из них около 20 процентов - это посылки без адресных наклеек, то есть неизвестные. И большинство этих безадресных посылок находят своего владельца в течение первых нескольких недель", - уточнил он.

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