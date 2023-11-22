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Маэстро Раймонд Паулс рассказал, кто сейчас о нем заботится

rus.tvnet.lv
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Раймонд Паулс в гостях программы
Раймонд Паулс в гостях программы Фото: Ekrānuzņēmums

Маэстро Раймонд Паулс побывал в гостях программы Šefu gaidījāt?, где рассказал, что ему нравится хорошо поесть. 

Отвечая на вопрос, любит ли Маэстро вкусно поесть, тот сказал: 

"Не могу сказать, что я полуголодный, но дома мне больше некому готовить. Я ем то, что мне приносят дочери - поэтому каждое блюдо для меня прекрасно".

Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась супруга Раймонда Паулса Лана.

В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").

Композитор и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.

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