Маэстро Раймонд Паулс рассказал, кто сейчас о нем заботится

Маэстро Раймонд Паулс побывал в гостях программы Šefu gaidījāt?, где рассказал, что ему нравится хорошо поесть.
Отвечая на вопрос, любит ли Маэстро вкусно поесть, тот сказал:
"Не могу сказать, что я полуголодный, но дома мне больше некому готовить. Я ем то, что мне приносят дочери - поэтому каждое блюдо для меня прекрасно".
Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась супруга Раймонда Паулса Лана.
В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").
Композитор и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.
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