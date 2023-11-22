Российская журналистка выдвинула свою кандидатуру на выборах в президенты. Ее вызвали в прокуратуру

О намерении баллотироваться на пост президента Дунцова заявила 16 ноября, разместив пост в социальной сети "ВКонтакте". В этом посте она также представила свой предвыборный сайт duntsova2024.ru.

По данным сайта, Дунцовой 40 лет, у нее трое детей, она работает журналистом и руководит ржевским добровольческим поисково-спасательным отрядом.

С 2019 по 2022 год Дунцова была депутатом Ржевского горсовета.

Дунцова объясняет свою кандидатуру на пост президента тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение".

"С каждым днем жизнь простых россиян становится все труднее. Граждане не могут свободно высказывать свое мнение, если оно не совпадает с позицией власти; растет число политзаключенных, сотни тысяч людей выдавлены из страны, - сказано на сайте Дунцовой. - Фактически уничтожено местное самоуправление, и в огромном государстве все решает один человек.

"Военные операции" на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации.

Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться."

Дунцова настаивает на прекращении начатой ​​Россией войны в Украине, демократических реформах и освобождении политзаключенных.

20 ноября она получила приглашение явиться в прокуратуру для обсуждения "ее заявлений о намерении баллотироваться на выборах". Как рассказала изданию "Агентство" сама Дунцова, в прокуратуре она дала общие объяснения.

Сомнений в том, что Владимир Путин одержит победу на президентских "выборах", которые назначены на март следующего года, у экспертов нет.