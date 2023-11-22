Даневича обратилась к президенту с просьбой продолжить решение проблем Cиротского суда

Актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича в соцсетях написала, что не намерена останавливаться в отношении проблемных вопросов, связанных с Сиротским судом. Даневича посетила офис президента, чтобы привлечь внимание главы государства.
Дарта опубликовала открытое сообщение в Instagram: "Сегодня я посетила президента страны. За последние полтора года я исчерпала все правовые возможности для устранения нарушений этики, компетенции и правовых норм, выявленных в работе Рижского сиротского суда.
Начиная с игнорирования условий приглашенных Сиротским судом экспертов при предоставлении заключений суду, грубых нарушений этики со стороны сотрудников, игнорирования нейтралитета, попыток регулярного воздействия на суд, субъективных оценок и оскорблений вплоть до грубых нарушений правовых норм при принятии и обосновании административных актов.
С подобными проблемами сталкивается бесчисленное количество матерей в нашей стране, многие из которых не могут выдержать эти незаконные действия, невозможность подать апелляцию, длительность и дороговизну процесса обжалования.
Функция законодательного вмешательства муниципалитетов просто не работает де-факто во многих самоуправлениях. Я все еще жду ответа и/или реакции Рижской думы, как это предусмотрено Законом о Сиротских судах. А пока пора обратить внимание Эдгара Ринкевича на эту проблему - ведь защита прав детей является в конечном итоге приоритетом всей страны, незаслуженно оставшимся без необходимого внимания и надзора. Продолжение следует".
Šodien bāriņtiesu problēmjautājumi nonāca Rīgas pilī. Esmu apņēmusies neapstāties, līdz bāriņtiesu ētikas, kompetences un tiesību normu pārkāpumu problēma netiks reāli risināta. Un man ir ticība, ka @edgarsrinkevics palīdzēs valstij beidzot sadzirdēt ignorētās mātes un bērnus_ pic.twitter.com/NLZ3GDrtKy— Dārta Daneviča (@darta_avant) November 21, 2023
Напомним, ранее между актрисой Дартой Даневичей и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем возник спор по поводу дошкольного образовательного учреждения их общего сына. Кайминьш пожаловался в Рижский сиротский суд, заявив, что не согласен с выбором Дарты. Несмотря на то, что у Даневичи было много аргументов в пользу того, что выбранное ею дошкольное учреждение будет полезно для ее ребенка, суд решил, что посещение этого дошкольного учреждения не отвечает интересам ее сына. В беседе с интернет-журналом TVNET GRUPA Дарта отметила, что она возмущена решением Сиротского суда и сдаваться не готова.
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