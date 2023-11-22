Даневича обратилась к президенту с просьбой продолжить решение проблем Cиротского суда

Напомним, ранее между актрисой Дартой Даневичей и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем возник спор по поводу дошкольного образовательного учреждения их общего сына. Кайминьш пожаловался в Рижский сиротский суд, заявив, что не согласен с выбором Дарты. Несмотря на то, что у Даневичи было много аргументов в пользу того, что выбранное ею дошкольное учреждение будет полезно для ее ребенка, суд решил, что посещение этого дошкольного учреждения не отвечает интересам ее сына. В беседе с интернет-журналом TVNET GRUPA Дарта отметила, что она возмущена решением Сиротского суда и сдаваться не готова.