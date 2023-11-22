В прошлом году потребление антибиотиков в Латвии выросло почти на треть

Агентство напоминает, что антибиотики нельзя применять при болезнях, для лечения которых они не предназначены. Например, антибиотики не помогают против гриппа и простуды, поскольку эти заболевания вызваны вирусами, а антибиотики применяются только для лечения заболеваний, вызванных бактериями.

Необоснованное употребление антибиотиков приводит к тому, что бактерии становятся нечувствительными, или устойчивыми к антибиотикам, и эти лекарства уже не помогают. Это называется антимикробиальной резистентностью.

Ежегодно в Европе фиксируется примерно 35 000 смертей, связанных с антимикробиальной резистентностью, когда инфекции вызываются нечувствительными к антибиотикам микроорганизмами.

Ответственное употребление антибиотиков снижает распространение такой резистентности. Поэтому ZVA призывает принимать антибиотики только в тех случаях, когда их выписал врач, и следовать указаниям врача по правильному приему антибиотиков.

Важно также, чтобы пациент сам не прекращал прием антибиотиков, когда ему кажется, что самочувствие улучшилось, а прошел весь указанный врачом курс приема антибиотиков.

ZVA призывает всегда принимать выписанные врачом антибиотики, а не излишки ранее применявшихся препаратов. Учреждение призывает не хранить дома оставшиеся после курса антибиотиков лекарства, а также не выбрасывать их вместе с бытовыми отходами, а сдать в одну из аптек, принимающих неиспользованные лекарства на утилизацию.

Для усиления борьбы с антимикробиальной резистентностью Совет Европейского союза опубликовал рекомендации, согласно которым каждая страна-участница к 2030 году должна сократить потребление антибиотиков. Для достижения этой цели Латвия в течение следующих семи лет должна сократить потребление антибиотиков на 16%.