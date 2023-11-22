В прошлом году потребление антибиотиков в Латвии выросло почти на треть

В прошлом году по сравнению с предыдущим годом потребление антибиотиков в Латвии выросло на 29%, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства лекарств (ZVA).
В амбулаторном секторе потребление антибиотиков в прошлом году выросло на 32%. Это на 12% больше, чем в 2019 году, в период до пандемии Covid-19. В больницах потребление антибиотиков в прошлом году выросло на 3%.
Больше всего увеличилось потребление антибиотиков группы пенициллинов, макролидов, линкозамидов и хинолонов. В целом выросло потребление всех групп антибиотиков.
Эксперт ZVA Иева Рутковска говорит, что рост потребления антибиотиков может быть связан с тем, что в прошлом году уже не действовали антиковидные меры, способствовавшие ограничению и других вирусов, поэтому возросла вероятность заражения вирусными и бактериальными заболеваниями дыхательных путей.
По мнению Рутковски, хотя антибиотики не помогают против вирусных заболеваний, люди также нередко употребляют их в этих случаях. Тенденция к росту потребления антибиотиков после его снижения, которое наблюдалось во время Covid-19, в прошлом году в целом наблюдалась по всей Европе.
В ZVA сообщили, что с 18 по 24 ноября проходит всемирная неделя антибиотиков, в ходе которой жителям напоминают, что принимать антибиотики следует только в соответствии с указаниями врача.
Агентство напоминает, что антибиотики нельзя применять при болезнях, для лечения которых они не предназначены. Например, антибиотики не помогают против гриппа и простуды, поскольку эти заболевания вызваны вирусами, а антибиотики применяются только для лечения заболеваний, вызванных бактериями.
Необоснованное употребление антибиотиков приводит к тому, что бактерии становятся нечувствительными, или устойчивыми к антибиотикам, и эти лекарства уже не помогают. Это называется антимикробиальной резистентностью.
Ежегодно в Европе фиксируется примерно 35 000 смертей, связанных с антимикробиальной резистентностью, когда инфекции вызываются нечувствительными к антибиотикам микроорганизмами.
Ответственное употребление антибиотиков снижает распространение такой резистентности. Поэтому ZVA призывает принимать антибиотики только в тех случаях, когда их выписал врач, и следовать указаниям врача по правильному приему антибиотиков.
Важно также, чтобы пациент сам не прекращал прием антибиотиков, когда ему кажется, что самочувствие улучшилось, а прошел весь указанный врачом курс приема антибиотиков.
ZVA призывает всегда принимать выписанные врачом антибиотики, а не излишки ранее применявшихся препаратов. Учреждение призывает не хранить дома оставшиеся после курса антибиотиков лекарства, а также не выбрасывать их вместе с бытовыми отходами, а сдать в одну из аптек, принимающих неиспользованные лекарства на утилизацию.
Для усиления борьбы с антимикробиальной резистентностью Совет Европейского союза опубликовал рекомендации, согласно которым каждая страна-участница к 2030 году должна сократить потребление антибиотиков. Для достижения этой цели Латвия в течение следующих семи лет должна сократить потребление антибиотиков на 16%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!