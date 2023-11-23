Видео ⟩ Пакомат Omniva с открытыми отделениями вызвал удивление. Компания комментирует

Представители Omniva пояснили Apollo.lv, что видео, представленное в TikTok, снято в Эстонии в тот момент, когда старый пакомат заменяли на модель нового поколения.

"Для этого все ящики должны быть сначала извлечены из старого пакомата, а затем помещены в новый. Мы заверяем вас, что это была стандартная, некриминальная процедура и никакие ящики при этом не пострадали и не были потеряны", - сказано в сообщении компании.

В настоящее время в Латвии также ведутся работы по расширению сети Omniva, которые продлятся до конца года. В рамках этого планируется расширить 40 и установить шесть новых пакоматов.

В TikTok видео набрало большую популярность. В комментариях люди высказывали свои версии увиденного. Один из пользователь соцсетей сравнил открытые ящики пакомата с адвент-календарем.