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Фото, Видео ⟩ Латвию накрыло снегом. Жители делятся фотографиями

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Первый снег в Риге
Первый снег в Риге Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Утром в четверг, 23 ноября, на большей части Латвии продолжается снегопад, во многих местах он сильный, свидетельствуют данные метеостанций. Тем временем жители уже успели поделиться фотографиями снега в социальных сетях.

Читателю портала Apollo.lv удалось запечатлеть заснеженные улицы Агенскалнс.

В Пурвциемсе также идет снег.

В городке Угале также зафиксирован первый снег.

Синоптики сообщают, что местами видимость в Видземе, Селии и Латале не превышает 200-400 метров. Толщина снега местами приближается к десяти сантиметрам.

В западной части Курземе продолжается сильный дождь, а в других местах западной и центральной части страны снег переходит в дождь.

Температура воздуха в пять утра составила от -6 градусов в Зилупе до +6 градусов на западном побережье Курземе.

Юго-западный ветер дует порывами со скоростью до 11-19 метров в секунду, местами вдоль побережья дует более сильный ветер. Максимальная скорость ветра ночью составила 28,9 метра в секунду в Лиепайском порту и 30,8 метра в секунду в Вентспилсском порту.

В Риге продолжаются осадки, дует южный, юго-западный ветер порывами со скоростью до 14-17 метров в секунду, температура воздуха колеблется около нуля. Толщина снежного покрова на наблюдательной станции в центре города в пять утра составила три сантиметра.

22 ноября самая высокая температура воздуха в Европе составила +25 градусов в Греции. Самая низкая температура воздуха ночью в четверг составит -18 градусов на севере Швеции и -26 градусов на севере России.

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