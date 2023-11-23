Видео ⟩ Потеряв квартиру, женщина живет в ветхом садовом домике в Риге

Ливия живет в зеленом районе Пардаугавы, недалеко от Островного моста в месте, где раньше были небольшие сады. Полуразрушенное "жилище" - трущобы с дырявой крышей и частично обрушившимися стенами. Она называет это кроличьей хижиной, добавляя, что кролики, вероятно, живут в лучших условиях.

"Я больной человек, могу ходить только с помощником, езжу в инвалидной коляске. (Социальный работник) приходит, фотографирует, а я остаюсь жить в кроличьей норе! Я долго держалась, но больше не могу! Я живу на сильных обезболивающих, чтобы спать по ночам", - говорит женщина.

В Рижской социальной службе сообщили программе, что Ливия находится в поле зрения социальных работников. Чтобы она могла претендовать на социальную квартиру, где люди почти полностью проживают за счет муниципалитета, ей необходимо получить 1 или 2 группу инвалидности. Пока инвалидность Ливии официально не подтверждена, сообщили в социальной службе.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu