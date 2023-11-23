На прилавках в США не найти оригинальный сыр камамбер. Почему?

Почему в США нереально купить такие сыра как, например, бри и камамбер? По крайней мере, оригинальные. На самом деле тут история не о каких-то конкретных сортах, а о методе их приготовления.

Так, в США запрещено продавать сыр, изготовленный из непастеризованного молока, если он не выдержан не менее 60 дней, сообщает Insider.

Это связано с теоретическим риском того, что непастеризованное молоко и продукты из него могут содержать всевозможные вредные патогенные микроорганизмы и бактерии, способные распространять опасные пищевые заболевания. Сыры из сырого молока, не выдержанные не менее 60 дней, запрещены в Америке, как импортные, так и местного производства.

Что меняется после 60 дней выдержки?

Опасные бактерии, такие как листерии, не могут выжить после этого срока, поэтому считается, что столь длительный процесс выдержки исключает риск употребления в пищу непастеризованного сыра.