В каких случаях следует применять комплексные витамины? Фармацевт объясняет

"Витамины - это органические химические соединения, необходимые для обеспечения функционирования всех систем и органов организма. Каждый из витаминов выполняет свою функцию и работает рука об руку с другими питательными веществами, ферментами и гормонами, заботясь о нашем здоровье, благополучии и красоте. Организм не может синтезировать большую часть витаминов, поэтому необходимо ежедневно принимать их с продуктами питания - соблюдая здоровую и сбалансированную диету. Если в рационе недостаточно витаминов или в силу различных факторов они не усваиваются должным образом или подвергаются значительному расщеплению, возникает гиповитаминоз, то есть частичный дефицит витамина, а в редких случаях даже авитаминоз - полное отсутствие витаминов в организме. Дополнительная доза витаминов обычно необходима людям, не употребляющим определенные группы продуктов, беременным женщинам, людям, активно занимающимся спортом, а также часто детям и пожилым людям. Также поливитамины могут понадобиться людям, у которых диагностированы определенные заболевания или прописаны определенные лекарства. Для того, чтобы подобрать подходящие комплексные витамины, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.