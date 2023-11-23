В каких случаях следует применять комплексные витамины? Фармацевт объясняет

Для того чтобы организм мог функционировать должным образом, ему необходимо ежедневно принимать определенное количество питательных веществ, в том числе различных витаминов - ценных веществ, играющих важнейшую роль в обеспечении хорошего здоровья, хорошего самочувствия и красоты.
В большинстве случаев необходимые витамины можно получить с помощью еды, но бывают ситуации, когда одного рациона недостаточно, и тогда на помощь могут прийти комплексные витамины или поливитамины. Каково значение витаминов для организма и в каких случаях необходимо применять комплексные витамины, рассказывает Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
"Витамины - это органические химические соединения, необходимые для обеспечения функционирования всех систем и органов организма. Каждый из витаминов выполняет свою функцию и работает рука об руку с другими питательными веществами, ферментами и гормонами, заботясь о нашем здоровье, благополучии и красоте. Организм не может синтезировать большую часть витаминов, поэтому необходимо ежедневно принимать их с продуктами питания - соблюдая здоровую и сбалансированную диету. Если в рационе недостаточно витаминов или в силу различных факторов они не усваиваются должным образом или подвергаются значительному расщеплению, возникает гиповитаминоз, то есть частичный дефицит витамина, а в редких случаях даже авитаминоз - полное отсутствие витаминов в организме. Дополнительная доза витаминов обычно необходима людям, не употребляющим определенные группы продуктов, беременным женщинам, людям, активно занимающимся спортом, а также часто детям и пожилым людям. Также поливитамины могут понадобиться людям, у которых диагностированы определенные заболевания или прописаны определенные лекарства. Для того, чтобы подобрать подходящие комплексные витамины, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
У каждого витамина - своя функция
Витамины можно разделить на две группы - жирорастворимые витамины, которые в небольшом количестве накапливаются в жировых тканях организма, и водорастворимые витамины, которые организм не запасает. Каждый витамин выполняет свою функцию, поэтому важно получать каждый из них ежедневно, одновременно следя за тем, чтобы вы получали достаточное количество других питательных веществ.
Жирорастворимые витамины:
· Витамин А заботится о зрении и здоровье глаз, усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям и способствует нормальному функционированию слизистой оболочки, кожи и желез. Содержится в моркови, брокколи, сладком картофеле, печени животных, зеленых листовых овощах и некоторых молочных продуктах;
· Витамин D регулирует уровень кальция в организме, тем самым заботясь о здоровье костей и зубов. Он важен для иммунитета, функции нервной системы и нормального артериального давления. Жирная рыба, рыбий жир, говяжья печень и яйца содержат витамин D, при этом синтезу витамина D в организме способствует воздействие солнечных лучей;
· Витамин Е - важнейший антиоксидант, участвует в обменных процессах, работе мышц, важен для поддержания репродуктивного здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин Е можно получать, включая в рацион орехи, яйца, листовую зелень, зародыши пшеницы и растительные масла;
· Витамин К участвует в процессах свертывания крови в организме и необходим для связывания кальция в костях и тканях. Источниками витамина К являются тыква, инжир, петрушка, капуста и листовая зелень.
Водорастворимые витамины:
· Витамины группы В обеспечивают нормальное функционирование нервной и кроветворной систем, а также участвуют в энергетическом и гормональном синтезе и обменных процессах. Витамин B содержится в жирной рыбе, печени, свинине, яйцах и морепродуктах, таких как устрицы и моллюски;
· Витамин С замедляет процессы старения, укрепляет иммунитет и сосуды, ускоряет заживление ран и действует как антиоксидант, защищая клетки организма. Витамин С содержится во многих фруктах и овощах, таких как красный перец, цитрусовые, капуста, брокколи и клубника.
Когда необходимо принимать поливитамины?
"Комплексные витамины рекомендуется применять в тех случаях, когда снижен иммунитет или не используются в рационе отдельные продукты, являющиеся важным источником витаминов, например, мясо, молоко или зерновые продукты. Также дополнительная доза витаминов необходима женщинам, ожидающим ребенка, причем начинать прием дополнительных витаминов рекомендуется уже тогда, когда беременность еще планируется. Комплексные витамины будут полезны и пожилым людям, у которых из-за различных проблем со здоровьем часто наблюдается плохое усвоение витаминов или их недостаток в рационе.
Следует отметить, что на усвоение витаминов в организме влияют заболевания пищеварительной системы, чрезмерное употребление алкоголя, а также некоторые лекарства, например диуретики или препараты для лечения заболеваний пищеварительной системы. В аптеке доступны различные комплексные витамины, в том числе комбинации определенных витаминов. Врач или фармацевт поможет выбрать наиболее подходящий тип поливитаминов с учетом возраста, состояния здоровья и потребностей пациента. Комплексные витамины следует применять в умеренных количествах, не следует их передозировать, а применение пищевых добавок должно быть обоснованным и целенаправленным. Следует поправить, что этот вид витаминов ни в коем случае не заменяет сбалансированное питание - помимо комплексных витаминов следует следить за тем, чтобы в меню было достаточно овощей и фруктов, зерновых продуктов, полезных жиров, источников белка и других ценных продуктов", - указывает фармацевт.
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