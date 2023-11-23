Финал юбилейного конкурса "Таланты Инессы Галанте" cостоится в Малом зале к/з "Дзинтари"

Конкурс проходит при поддержке значимых латвийских и международных партнеров и меценатов, которые подготовили для победителей ценные и престижные награды.

Весомую поддержку в организации конкурса оказывает благотворительный фонд Nākotnes Atbalsta fonds и его председатель Инга Шина, которая поддерживает конкурс на протяжении 10 лет, с самого его основания.

Победители конкурса получают денежные премии, а также персональные мастер классы Инессы Галанте. Традиционно один из вокалистов конкурса «Таланты Инессы Галанте» получит уникальную возможность - право претендовать на грант от шведского благотворительного фонда Anders Wall Foundation, ежегодно присуждаемый молодым вокалистам.

Также лауреаты получат призы от партнеров конкурса: аксессуары Maserati от Luxury Motors Latvia, подарочные карты от т/ц Spice, подписку на журнал OK!, а также все финалисты получат сладкие призы от Laima.

Помимо денежных призов и стипендий лауреаты конкурса получают бесценную возможность принимать участие в значимых культурных мероприятиях, организуемых Фондом Инессы Галанте и его партнерами. Так, лучшим финалистам будет предоставлена возможность выступать в проектах Латвийского национального симфонического оркестра. А ближайшим событием с участием юных талантов станет ежегодный концерт "Рождественская прелюдия", который пройдет 16 декабря в рижском Домском соборе в 15:00 и 19:00. Имена участников будут озвучены прямо во время финала, на церемонии награждения лауреатов 26 ноября.