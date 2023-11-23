Финал юбилейного конкурса "Таланты Инессы Галанте" cостоится в Малом зале к/з "Дзинтари"

Организаторы, жюри и участники самого престижного музыкального конкурса Латвии "Таланты Инессы Галанте" готовятся к финалу. В этом году мероприятие пройдет 26 ноября в Малом зале к/з "Дзинтари".
На протяжении всего дня, с 10 утра до 7 вечера на юрмальской сцене за победу будут бороться 28 конкурсантов: 11 вокалистов, 6 претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", 5 - в категории "Игра на струнных инструментах" и 6 исполнителей, претендующих на победу в категории "Игра на духовых и ударных инструментах". В 19:00 состоится торжественное награждение лауреатов.
Организаторы проекта - Фонд Инессы Галанте приглашают всех желающих посетить заключительное мероприятие конкурса - красивый концерт, где в исполнении молодых одаренных исполнителей прозвучат выдающиеся произведения мировых композиторов. На официальном сайте конкурса уже опубликован репертуар и расписание финальных выступлений. Вход бесплатный.
Также на официальном сайте конкурса продолжается зрительское голосование, которое определит победителя в номинации "Зрительская симпатия". Отдать свой голос за наиболее понравившееся видеo-выступление можно до 25 ноября. Приз победителю предоставил туристический оператор ITAKA Latvija.
В составе жюри юбилейного конкурса "Таланты Инессы Галанте 2023" есть новые участники. Впервые оценивать выступления финалистов приглашен виолончелист, музыкант группы Dagamba Валтерс Пуце. Также членами конкурса являются: контртенор Сергей Егерс; музыкальный педагог Дагния Стаке; композитор, дирижер, руководитель кафедры оркестрового дирижирования Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола профессор Андрис Вецумниекс, скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба, директор рижской средней музыкальной школы им. Я.Медыня, саксофонист Айнар Шабловский, пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Томс Островскис. Председатель жюри - патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте.
Конкурс проходит при поддержке значимых латвийских и международных партнеров и меценатов, которые подготовили для победителей ценные и престижные награды.
Весомую поддержку в организации конкурса оказывает благотворительный фонд Nākotnes Atbalsta fonds и его председатель Инга Шина, которая поддерживает конкурс на протяжении 10 лет, с самого его основания.
Победители конкурса получают денежные премии, а также персональные мастер классы Инессы Галанте. Традиционно один из вокалистов конкурса «Таланты Инессы Галанте» получит уникальную возможность - право претендовать на грант от шведского благотворительного фонда Anders Wall Foundation, ежегодно присуждаемый молодым вокалистам.
Также лауреаты получат призы от партнеров конкурса: аксессуары Maserati от Luxury Motors Latvia, подарочные карты от т/ц Spice, подписку на журнал OK!, а также все финалисты получат сладкие призы от Laima.
Помимо денежных призов и стипендий лауреаты конкурса получают бесценную возможность принимать участие в значимых культурных мероприятиях, организуемых Фондом Инессы Галанте и его партнерами. Так, лучшим финалистам будет предоставлена возможность выступать в проектах Латвийского национального симфонического оркестра. А ближайшим событием с участием юных талантов станет ежегодный концерт "Рождественская прелюдия", который пройдет 16 декабря в рижском Домском соборе в 15:00 и 19:00. Имена участников будут озвучены прямо во время финала, на церемонии награждения лауреатов 26 ноября.
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