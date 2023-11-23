"Комплексов у меня много". Элина Малыгина откровенно о самокритике

Элина рассказала о своих забытых увлечениях для души - фотографии и конструировании. Одна из ее страстей - Лего: "Лего для меня как измеритель терпения. Я учусь ненавидеть лень и учусь быть терпеливой!".

В ходе разговора она увидела на полке свои фотографии и пришла к выводу, что их все придется выбросить в мусор. Элина призналась, что она очень самокритична, и не стала скрывать, что все еще пытается научиться любить и принимать себя.

Она считает, что это последствия столкновения с насилием и болью в прошлом: "Но я борюсь, все в порядке!".

​Элина также рассказала, что до сих пор регулярно посещает психолога: "Комплексов у меня очень много. Я думаю, что они есть у любого из нас и они не уходят до самого конца. Я заинтересована, чтобы у моего ребенка их было как можно меньше". Элина признается, что у нее большие амбиции, но они не реализуются по нескольким причинам. Одна из них - лень.

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