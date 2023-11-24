TVNET с плюсом - содержание, которое нужно знать!

Онлайн-журнал TVNET GRUPA Klik меняет название на TVNET+. Неизменным остается наше стремление быть лучшими, интересными, искренними, яркими, доступными и уже почти с 10 000 подписчиков! И в дальнейшем подписчиков TVNET+ будут ждать позитивные изменения в содержании.
Проведенное нами исследование аудитории подтверждает, что бренд TVNET+ уже какое-то время живет в сознании наших читателей, поэтому смена названия - закономерное бизнес-решение. TVNET+ означает разнообразное и насыщенное содержание, новости и смелые мнения, интервью, дискуссии, захватывающие и вдохновляющие истории, отдых и развлечения. TVNET+ - это лучший контент всех СМИ TVNET GRUPA - TVNET, Apollo.lv, RUS TVNET - c добавленной ценностью.
"Я уверена, что стабильный прирост лояльных подписчиков - наше общее с читателями достижение, которое еще больше мотивирует создавать ценный для подписчиков контент и улучшать спектр интерактивных предложений", - уверена руководитель по развитию бренда TVNET+ Ингуна Гертнере.
В октябре TVNET GRUPA достигла новых вершин - 913 000 уникальных читателей в месяц! Особая благодарность вам за то, что доверяете нашему профессионализму в деле информирования, просвещения и вдохновения общества в Латвии и за ее пределами. Не менее приятна и неизменная лояльность читателей к брендам TVNET GRUPA на протяжении 23 лет - ежедневно порталы брендов группы посещают более 300 000 лояльных читателей, что является одним из самых стабильных показателей на латвийском медиарынке. В свою очередь, число лояльных читателей TVNET+ скоро перешагнет порог в 10 000 подписчиков.
Результаты TVNET GRUPA - это плоды целенаправленной работы - редакционные изменения, маркетинговые мероприятия и технологические разработки позволяют нам охватывать все более разнообразную аудиторию. В свою очередь, стабильная редакционная команда позволяет сфокусироваться на качестве содержания, внося разнообразие в предложение контента: мы ведем прямые репортажи с места событий из охваченной войной Украины и зоны конфликта Израиль - ХАМАС, продолжаем активно разъяснять и освещать важные общественные процессы и события в Латвии и мире.
Мы отражаем непрерывные DDOS-атаки сторонников Кремля на бренды TVNET GRUPA, чтобы гарантировать читателям непрерывную и качественную информацию, доступную 24/7. В свою очередь, в силу независимой редакционной позиции мы оказались занозой для контролирующего медиа Латвии NEPLP, из-за чего нам приходится бороться за свободу слова в латвийских судебных инстанциях, прежде чем мы отправимся защищать ее в Европейском суде по правам человека. Мы, TVNET GRUPA, всегда открыты и ответственны перед лицом своего читателя, как выражая четкую редакционную политику, так и принимая важные бизнес-решения. Мы и впредь будем такими!
Просвещайтесь благодаря блестящему содержанию!
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