TVNET с плюсом - содержание, которое нужно знать!

Результаты TVNET GRUPA - это плоды целенаправленной работы - редакционные изменения, маркетинговые мероприятия и технологические разработки позволяют нам охватывать все более разнообразную аудиторию. В свою очередь, стабильная редакционная команда позволяет сфокусироваться на качестве содержания, внося разнообразие в предложение контента: мы ведем прямые репортажи с места событий из охваченной войной Украины и зоны конфликта Израиль - ХАМАС, продолжаем активно разъяснять и освещать важные общественные процессы и события в Латвии и мире.

Мы отражаем непрерывные DDOS-атаки сторонников Кремля на бренды TVNET GRUPA, чтобы гарантировать читателям непрерывную и качественную информацию, доступную 24/7. В свою очередь, в силу независимой редакционной позиции мы оказались занозой для контролирующего медиа Латвии NEPLP, из-за чего нам приходится бороться за свободу слова в латвийских судебных инстанциях, прежде чем мы отправимся защищать ее в Европейском суде по правам человека. Мы, TVNET GRUPA, всегда открыты и ответственны перед лицом своего читателя, как выражая четкую редакционную политику, так и принимая важные бизнес-решения. Мы и впредь будем такими!