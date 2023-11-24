Фото ⟩ Эвика Силиня в Риге встретилась со Светланой Тихановской

В ходе визита она встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней, премьер-министром Эвикой Силиней, а также с госсекретарем Министерства внутренних дел Дмитрием Трофимовым, председателем Рижской думы Вилнисом Кирсисом и госсекретарем МИД Андрисом Пелшсом.

В ходе визита Тихановская примет участие в совещании региональных директоров по России и Восточной Европе в МИД, на котором соберутся представители министерств иностранных дел Великобритании, Дании, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии.

На церемонии в Латвийской национальной библиотеке Тихановская передаст дар для Народной книжной полки. Также у нее предусмотрены интервью для латвийских СМИ.