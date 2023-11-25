Фото ⟩ Крупнейшее нападение за последнее время: РФ атаковала Украину "шахедами"

Этой ночью на значительной территории Украины была объявлена воздушная тревога, а около 3:33 поступило сообщение о пуске баллистической ракеты с северного направления в сторону Киева. Дроны-камикадзе, или "шахеды" направились к Киеву в большом количестве и с разных сторон. Во многих местах были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона, медики выехали в места, где от авиаударов пострадали жилые дома. Всего тревога длилась 6 часов и 8 минут.
В воздушном пространстве Украины были обнаружены ударные самолеты, а воздушная тревога объявлена в нескольких областях: Киеве, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, сообщает агентство УНИАН утром в субботу.
"Во время воздушных налетов оставайтесь в убежищах и других безопасных местах. Не распространяйте никакой информации - не фиксируйте и не публикуйте в Интернете работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской военной администрации.
Незадолго до 5:00 утра в столице Украины прогремели первые взрывы, которые продолжались не менее часа. Жителей попросили держаться подальше от окон своих домов, поскольку некоторые здания пострадали от дронов или их обломков.
В результате атаки дронов-камикадзе и работы средств ПВО по воздушным целям в Киеве произошло возгорание на территории детского сада, говорится в сообщениях мэра Виталия Кличко и главы военной администрации Киева Сергея Попко.
"В жилом доме в Соломенском районе из-за падения обломков с беспилотного летательного аппарата разрушен первый этаж пятиэтажки. Спасатели вытащили из-под завалов двух женщин", - сообщает мэр города Виталий Кличко, по словам которого также пострадал 11-летний ребенок, у которого была острая реакция на стресс.
Небольшой обломок дрона упал на лестницу верхнего этажа многоэтажки в Днепровском районе. По словам Кличко, пожара не было и жертв не обнаружено. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома.
Киевская военная администрация сообщает, что падение обломков беспилотников зафиксированы в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.
Сообщается, что это самая массированная за последнее время атака дронов на украинскую столицу.
"В эту ночь враг выпустил по Украине рекордное количество ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Основное направление удара - Киев", - заявили Воздушные силы ВСУ. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов утверждает, что ПВО сбили над Киевом более 40 "шахедов".
Всего воздушная тревога длилась 6 часов и 8 минут, подсчитало "РБК-Украина". Ущерб уточняется.
Эксперты прогнозировали усиление атак беспилотников со стороны России с наступлением холодов. Прошлой зимой армия РФ выбрала мишенью для ударов объекты энергетической инфраструктуры Украины.
К утру субботы после атаки дронов без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части Киева, заявили в городской военной администрации.
Российская сторона не комментирует сообщения о массированном обстреле Киева беспилотниками.
Президент Эдгар Ринкевич с пятницы, 24 ноября, находится с рабочим визитом в Украине. В 5 утра субботы он находился в бомбоубежище.
25.11.plkst. 5.10, Kijiva— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2023
Foto: Ilmārs Znotiņš pic.twitter.com/56vsUsMJvz
"Война с мирным населением, как 90 лет назад. Тогда - Голодомор, сейчас россияне хотели бы также, но не могут. Вот и остается пускать "шахеды" по мирному населению, но за все будет ответ, за все будет расплата. Украинский народ есть и будет. Государство Украина будет становиться только сильнее и сильнее", -написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
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