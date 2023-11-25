Фото ⟩ Крупнейшее нападение за последнее время: РФ атаковала Украину "шахедами"

Небольшой обломок дрона упал на лестницу верхнего этажа многоэтажки в Днепровском районе. По словам Кличко, пожара не было и жертв не обнаружено. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома.

Киевская военная администрация сообщает, что падение обломков беспилотников зафиксированы в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Сообщается, что это самая массированная за последнее время атака дронов на украинскую столицу.

"В эту ночь враг выпустил по Украине рекордное количество ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Основное направление удара - Киев", - заявили Воздушные силы ВСУ. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов утверждает, что ПВО сбили над Киевом более 40 "шахедов".

Всего воздушная тревога длилась 6 часов и 8 минут, подсчитало "РБК-Украина". Ущерб уточняется.

Эксперты прогнозировали усиление атак беспилотников со стороны России с наступлением холодов. Прошлой зимой армия РФ выбрала мишенью для ударов объекты энергетической инфраструктуры Украины.

К утру субботы после атаки дронов без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части Киева, заявили в городской военной администрации.

Российская сторона не комментирует сообщения о массированном обстреле Киева беспилотниками.

Президент Эдгар Ринкевич с пятницы, 24 ноября, находится с рабочим визитом в Украине. В 5 утра субботы он находился в бомбоубежище.

25.11.plkst. 5.10, Kijiva



Foto: Ilmārs Znotiņš pic.twitter.com/56vsUsMJvz — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2023

"Война с мирным населением, как 90 лет назад. Тогда - Голодомор, сейчас россияне хотели бы также, но не могут. Вот и остается пускать "шахеды" по мирному населению, но за все будет ответ, за все будет расплата. Украинский народ есть и будет. Государство Украина будет становиться только сильнее и сильнее", -написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.