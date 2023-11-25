Минтранс РФ признал потерю 76 самолетов из-за санкций

По его словам, Россия была "неожиданно удивлена" после ареста 76 самолетов, которые находились на технических стоянках, техобслуживании или в аэропортах за рубежом.

Самолеты российских авиакомпаний, летающие в зарубежные страны, присоединившиеся к санкциям, в основном принадлежали иностранным компаниям и арендовались у них российскими перевозчиками.

О задержаниях российских самолетов сообщалось и ранее, но впервые названо количество самолетов, потерянных из-за санкций. По словам Савельева, сейчас в России эксплуатируется 1167 пассажирских самолетов. Большинство из них - зарубежная продукция.

После введения санкций арендованные самолеты были переданы в российский реестр и застрахованы российской страховой компанией. Как открыто заявил тогда Савельев, "мы забрали чужое имущество". В июне прошлого года министр сообщил, что российские авиакомпании продолжают летать в 11 стран, которые гарантировали, что самолеты не будут конфискованы.

С февраля 2022 года прямых рейсов между Россией и странами Запада нет - санкции включают запрет на полеты российских самолетов в страны Запада и наоборот. Компании Boeing и Airbus прекратили поставки запчастей в Россию, а также техническое обслуживание и поддержку самолетов российских авиакомпаний.