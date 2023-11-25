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Фото ⟩ Сотни экоактивистов заблокировали одну из самых загруженных улиц Берлина

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Блокада улицы 17 Июня
Блокада улицы 17 Июня Фото: PAUL-LOUIS GODIER/AFP

Сотни активистов организации защитников окружающей среды Letzte Generation («Последнее поколение») заблокировали в субботу одну из самых загруженных улиц Берлина.

Улица 17 Июня, соединяющая колонну Победы с Бранденбургскими воротами у парламента Германии, является важным соединением центра Берлина и западных пригородов.

Полиция подсчитала, что в блокаде улицы приняли участие около 700 активистов.

Часть протестующих сидела на улице, другие стояли. Несмотря на то, что активисты "Последнего поколения" на других акциях протеста приклеивали себя к улице, на этот раз полиция таких случаев не зафиксировала.

Блокада началась незадолго до организованной популисткой левого крыла Сарой Вагенкнехт демонстрации у Бранденбургских ворот против поставок оружия в Украину.

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