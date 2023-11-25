Фото ⟩ Сотни экоактивистов заблокировали одну из самых загруженных улиц Берлина

Улица 17 Июня, соединяющая колонну Победы с Бранденбургскими воротами у парламента Германии, является важным соединением центра Берлина и западных пригородов.

Полиция подсчитала, что в блокаде улицы приняли участие около 700 активистов.

Часть протестующих сидела на улице, другие стояли. Несмотря на то, что активисты "Последнего поколения" на других акциях протеста приклеивали себя к улице, на этот раз полиция таких случаев не зафиксировала.

Блокада началась незадолго до организованной популисткой левого крыла Сарой Вагенкнехт демонстрации у Бранденбургских ворот против поставок оружия в Украину.