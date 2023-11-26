ЕС выделяет Украине 50 млн евро на восстановление портов

Военные корабли для "гуманитарного коридора" в Черном море

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 ноября заявил, что Киев считает создание "зернового коридора" без участия России одним из главных достижений за год. При этом он указал, что Украина работает над обеспечением безопасности кораблей, проходящих по этому коридору, и у нее "уже есть договоренности" с партнерами о получении военных кораблей для этой цели. "Это вопрос ближайшего будущего", - цитирует Зеленского в этой связи онлайн-издание "Украинская правда".

Поддержка Украины со стороны Литвы и Швейцарии

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объвила, что ее страна выделит в текущем году еще 2 млн евро на инициативу Зеленского Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). "И все же единственный способ гарантировать продовольственную безопасность и продолжительный мир в Европе - это помочь Украине победить в этой войне и разбить Россию как можно скорее", - написала Шимоните в соцсети X.

Through centuries, Russia has been changing names but not its nature or methods. Almost a century after the Holodomor, Russia again attempts to use food as a weapon, this time by devastating 🇺🇦 civilian ports, grain storages and blockading of the Black Sea.



At the 2nd “Grain… pic.twitter.com/0cDWiYYdDP — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) November 25, 2023

Со своей стороны, президент Швейцарии Ален Берсе, также приявший участие в саммите по продовольственной безопасности в Киеве, объявил, что его страна сделает вклад в поддержку Украины, объемы сельскохозяйственного производства которой на фона войны с Россией сократились на 45 процента, перечислив 3 млн франков (в пересчете: 3,1 млн евро) на счет Всемирной продовольственной программы ООН.

Ранее, в конце сентября, Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил выделение 100 млн франков (103 млн евро) на разминирование территории Украины, в том числе ее сельскохозяйственных угодий, напоминает пресс-служба правительства.