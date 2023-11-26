В тюрьме тяжело ранен экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда

Дерек Шовин получил множественные ранения и был доставлен в отделение интенсивной терапии.

#BREAKING: Tuscan Medical Center in Arizona announces death of Derek Chauvin, the officer involved in the death of George Floyd, who was rushed to intensive care after being stabbed in Federal prison earlier today. pic.twitter.com/Us1ZKZCo68 — The Watcher 🌎 (@TheWatcherDaily) November 25, 2023

Адвокат Шовина Эрик Нельсон рекомендовал держать его подальше от других заключенных, чтобы он не стал мишенью для нападений. В тюрьме штата Миннесота Шовина ради его собственной безопасности в основном держали в одиночной камере.

Федеральное исправительное учреждение в Тусоне, где Шовин получил ранения, - тюрьма среднего режима, которая часто страдает от сбоев в системе безопасности и нехватки персонала. В результате нападения никто из сотрудников тюрьмы не пострадал, а Федеральное бюро расследований (ФБР) было уведомлено об инциденте. Посещение тюрьмы, в которой содержится около 380 заключенных, было временно приостановлено.

Нанесение ножевого ранения Шовину стало вторым крупным нападением на заключенных федеральной тюрьмы США за последние пять месяцев. В июле в федеральной тюрьме во Флориде заключенный ударил ножом бывшего спортивного врача Ларри Нассара, который был признан виновным в изнасилованиях и педофилии.

47-летний Шовин был отправлен в федеральное исправительное учреждение Тусона в августе 2022 года из тюрьмы строгого режима штата Миннесота для одновременного отбывания 21 года федерального наказания за нарушение гражданских прав Флойда и 22 лет и шести месяцев в тюрьме штата за убийство второй степени.

Убийство Джорджа Флойда привело к массовым протестным акциям движения Black Lives Matter.