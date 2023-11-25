Сб, 25.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда, напали с ножом в тюрьме

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда Фото: PopBase/"X"

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, получил серьезное ножевое ранение в тюрьме в пятницу, 25 ноября, сообщил новостной источник.

Другой заключенный нанес ножевое ранение Шовину в Федеральном исправительном учреждении в Тусоне, штат Аризона. Эта тюрьма среднего режима часто страдает от сбоев в системе безопасности и нехватки персонала.

Тюремное управление подтвердило, что в пятницу около обеда в этой тюрьме напали на заключенного. Персонал локализовал инцидент и принял "меры по спасению жизни", прежде чем заключенный был доставлен в больницу для дальнейшего лечения и обследования.

Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал, а Федеральное бюро расследований (ФБР) было уведомлено об инциденте. Посещения тюрьмы, в которой содержатся около 380 заключенных, были временно приостановлены.

Нанесение ножевого ранения Шовину стало вторым крупным нападением на заключенных федеральной тюрьмы США за последние пять месяцев. В июле в федеральной тюрьме во Флориде заключенный ударил ножом бывшего спортивного врача Ларри Нассара.

47-летний Шовин был отправлен в Федеральное исправительное учреждение Тусона в августе 2022 года из тюрьмы строгого режима штата Миннесота для одновременного отбывания 21 года федерального наказания за нарушение гражданских прав Флойда и 22 лет и шести месяцев в тюрьме штата за убийство второй степени.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон рекомендовал держать его подальше от других заключенных, чтобы он не стал мишенью для нападений. Шовина ради его собственной безопасности в тюрьме штата Миннесота в основном держали в одиночной камере.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх