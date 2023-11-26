Специальные авиарейсы Кариньша - также для полетов в Ригу по пятницам после встреч ЕС

"Неформальные встречи Евросовета - было такое время, когда абсолютно невозможно было прогнозировать, когда они закончатся. А коммерческие рейсы, скажем... Они не ждут. И это в основном означает еще один лишний день ради безопасности, чтобы можно было..." - заявил Кариньш в интервью De Facto. На указание о том, что нередко эти мероприятия планируются на четверг и пятницу, поэтому, возможно, истинной причиной для спецрейсов стало нежелание возвращаться в субботу и тратить выходные на дорогу обратно, бывший премьер отвечает: "Я повторяю еще раз: можно было бы сделать по-другому? Точно. Стоит ли делать по-другому? Это важный вопрос".

Кариньш неоднократно подчеркивал, что о стоимости полетов не знал и не думал, так как концентрировался на содержании визитов: "Если я совершил одну ошибку, которую я мог бы увидеть, то в то время мне казалось, что самое важное - это содержание - попасть, говорить, убеждать. Как я смогу убедить, как мы получим противовоздушную оборону в Латвии, как мы получим побольше военных в Латвии, как мы получим большую поддержку Украине, чтобы, упаси Бог, эта война не пошла дальше? Я недостаточно подумал о том, каждый ли шаг... И я не сидел и действительно не считал, я до сегодняшнего дня не знал конкретных затрат, потому что тогда надо было бы рассчитывать. Ну, там делегация, пять, шесть, семь, восемь человек - улететь, потом сколько еще дополнительных ночей в гостинице, и тогда надо попытаться все это оценить...".