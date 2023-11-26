Специальные авиарейсы Кариньша - также для полетов в Ригу по пятницам после встреч ЕС

За последние три года бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш использовал специальные авиарейсы, или так называемые "частные самолеты", для 18 зарубежных поездок. За 32 полета из госбюджета заплачено более 600 тысяч евро. Изучив данные Госканцелярии, программа Латвийского телевидения De Facto не получила уверенности в целесообразности таких трат на каждый из рейсов. Например, в ряде случаев выглядит, что дорогие полеты использовались для того, чтобы Кариньш мог вернуться в Латвию в пятницу вечером.
Первая информация об использованных Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсах появилась в конце октября в Latvijas Avīze - правда, только за этот год. Позже находящийся в оппозиции "Объединенный список" на свой запрос получил от Госканцелярии общую информацию за более длительный период. Публично стало известно, что такие авиарейсы с 2021 года Кариньш использовал для 18 визитов, всего за них было заплачено 613 тыс. евро, а также были названы 12 стран, которые были целями поездок.
De Facto еще до государственных праздников попросила Госканцелярию предоставить точную информацию о целях, датах полетов, посещаемых премьером мероприятиях и стоимости каждого рейса. Ответ пришел менее чем через неделю. Оказалось, что на оплаченных из государственного бюджета договорных рейсах экс-премьер летал 32 раза, так как только в четырех случаях частный самолет использовался в одном направлении. Все остальные 14 полетов использовались и для возвращения в Ригу.
Исследование De Facto свидетельствует о том, что, например, в этом году в начале июня на саммит Европейского политического сообщества в Кишенев и обратно Кариньш отправился бизнес-рейсом на воздушном судне Cessna 560XL Citation XLS+ авиакомпании VistaJet. Это обошлось в 35 тысяч евро. А 20 июня, сразу после проведения заседания правительства, Кариньш улетел на конференцию, посвященную восстановлению Украины в Лондоне. Полет делегации из шести человек на борту самолета Cessna 680 Citation Sovereign+ компании SmartWings обошелся в 30 тысяч евро.
Госканцелярия добавила к нескольким визитам и разъяснение о том, зачем было необходимо использовать специальные рейсы. Некоторые звучат вполне обоснованно - например, внезапное приглашение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель или президента Франции Эммануэтя Макрона, напряженная ситуация с безопасностью незадолго до вторжения России в Украину, закрытие аэропорта принимающей страны для коммерческих рейсов из-за саммита или ряд визитов, после которых премьер иначе не успел бы вернуться в Ригу, чтобы принять там высокопоставленных иностранных гостей.
Однако в ряде случаев оснований для использования спецрейсов Госканцелярия не предоставила вовсе, а в других они не были убедительными. Например, спецрейсы использовались при возвращении с неформальных встреч Евросовета в пятницу вечером, хотя гораздо дешевле было бы переночевать в гостинице и прилететь коммерческим рейсом в субботу. Также не всегда понятно, не было ли у Кариньша возможности вылететь на мероприятие накануне вечером, например, с использованием соединенных рейсов, если прямых рейсов нет или они летят в неудобное время. Кроме того, нет уверенности в том, что до решения о заказе спецрейса рассматривался пересмотр календаря премьера, чтобы отказаться от каких-либо мероприятий в Риге.
Интервью De Facto с нынешним министром иностранных дел Кариньшем состоялось еще до получения информации от Госканцелярии, поэтому о конкретных полетах расспросить его не удалось. Однако определенные выводы можно было сделать из записей в публичной повестке дня Кариньша - они свидетельствуют, что многие из мероприятий, на которые летали спецрейсами, не были для Госканцелярии неожиданными.
"Неформальные встречи Евросовета - было такое время, когда абсолютно невозможно было прогнозировать, когда они закончатся. А коммерческие рейсы, скажем... Они не ждут. И это в основном означает еще один лишний день ради безопасности, чтобы можно было..." - заявил Кариньш в интервью De Facto. На указание о том, что нередко эти мероприятия планируются на четверг и пятницу, поэтому, возможно, истинной причиной для спецрейсов стало нежелание возвращаться в субботу и тратить выходные на дорогу обратно, бывший премьер отвечает: "Я повторяю еще раз: можно было бы сделать по-другому? Точно. Стоит ли делать по-другому? Это важный вопрос".
Кариньш неоднократно подчеркивал, что о стоимости полетов не знал и не думал, так как концентрировался на содержании визитов: "Если я совершил одну ошибку, которую я мог бы увидеть, то в то время мне казалось, что самое важное - это содержание - попасть, говорить, убеждать. Как я смогу убедить, как мы получим противовоздушную оборону в Латвии, как мы получим побольше военных в Латвии, как мы получим большую поддержку Украине, чтобы, упаси Бог, эта война не пошла дальше? Я недостаточно подумал о том, каждый ли шаг... И я не сидел и действительно не считал, я до сегодняшнего дня не знал конкретных затрат, потому что тогда надо было бы рассчитывать. Ну, там делегация, пять, шесть, семь, восемь человек - улететь, потом сколько еще дополнительных ночей в гостинице, и тогда надо попытаться все это оценить...".
На то, что вряд ли часто бывает так, что на вовремя купленные билеты на коммерческий рейс по Европе и заранее забронированную ночь в среднестатистической гостинице расходы делегации из десяти человек превысили бы 20 тысяч евро - столько в среднем стоит спецрейс в одном направлении - у Кариньша есть контраргумент. К этому надо добавить и потраченное время, и то, как определить цену времени, экс-премьер не знает.
Государству дороже всего обошлись два последних специальных перелета Кариньша в этом году: в Брюссель и обратно за 49 950 евро. Саммит Евросоюза вместе со странами Латинской Америки и Карибского бассейна состоялся в этом году 17 и 18 июля - в понедельник и вторник. Госканцелярия утверждает, что решение об использовании специального рейса было принято, так как "до последнего момента" не было информации, пройдет ли саммит один день или два. Это, впрочем, не объясняет, почему делегация из пяти человек не смогла прилететь в Брюссель уже в воскресенье или воспользоваться утренним коммерческим рейсом в понедельник. Билеты на обратную дорогу, скорее всего, тоже можно было купить на утро среды - это, впрочем, означало бы, что запланированный отпуск Кариньша начнется на день позже.
De Facto отмечает, что особенным выглядит и полет 4 сентября прошлого года, в воскресенье, в Берлин и обратно. Кариньш вместе с премьер-министрами Эстонии и Литвы получал там награду Фонда Фридриха Хайека за последовательную защиту экономики свободного рынка, дал одно интервью и встретился с главой одной из фракций бундестага. "Доступность полетов была затруднена, поэтому был выбран специальный рейс", - объяснила Госканцелярия поездку, обошедшуюся в 42 тыс. евро.
Нынешний премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") в свое время была парламентским секретарем Кариньша, но в плане полетов она обещает действовать скромнее и без чрезвычайной нужды спецрейсами не летать. Однако излишне критиковать своего предшественника, нынешнего министра иностранных дел Кариньша Силиня не спешит: "Возможно, трудно понять, почему глава правительства предпочел сделать так или еще как-то, но однозначно разъяснение помогает. Рассказать, какие решения приняты, может быть, для Латвии они существенны, и в результате расходы для Латвии адекватны. (…) Я также попросила Кариньша, может быть, еще раз попытаться рассказать самому, почему был такой подход. А что касается нарушений... Я не вижу сейчас, что что-то было нарушено со стороны закона. Я думаю, что до сих пор ничто не свидетельствует о том, что закон был нарушен и я обязана требовать какой-то ответственности от Кариньша. Но то, что разъяснение необходимо, это ясно".
Уже сейчас известно, что оппозиция не махнула на этот вопрос рукой. Хотя первый запрос премьер-министру Сейм отклонил, "Объединенный список" подал новый, в котором о полетах Кариньша задает гораздо более детальные вопросы, чем раньше. В кулуарах поднятие этой темы связывают не с оппозицией, а с внутренней конкуренцией "Нового Единства" в связи с приближающимися выборами в Европарламент.
После ознакомления с данными о полетах Кариньша, предоставленными Госканцелярией, De Facto захотела задать вопросы и ее директору Янису Цитсковскису, чтобы понять, кому на самом деле принадлежит последнее слово при планировании командировок. Например, кто решает, что неясность относительно точного времени мероприятия является веским поводом для использования в несколько раз более дорогого частного рейса - премьер, его офис или чиновники. Однако на этой неделе Цитсковскис не смог дать интервью, так как был в командировке во Франции.
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