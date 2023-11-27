В Лондоне прошел очередной пропалестинский марш, 15 человек задержаны. Фото

Лондонская полиция сообщила также, что проводит расследование по заявлению журналистки телекомпании GB News, которая во время прямого репортажа с марша подверглась, по ее словам, «оскорблениям и запугиванию».

Кэтрин Форстер рассказала, что ее и ее команду окружили люди, которые орали на нее и ее команду. «Должна признаться, что это было весьма пугающе», – заявила она.

«Право прессы свободно освещать протесты не менее важно, чем само право на протест. Журналисты должны иметь возможность делать это, не сталкиваясь с запугиванием или агрессией», – говорится в сообщении лондонской полиции, размещенной в социальной сети X.

Пропалестинские демонстрации в субботу также прошли в Глазго и Кардиффе.

По данным организаторов демонстрации, в ней приняли участие сотни тысяч человек Фото: Getty Images

Нынешний марш совпал с четырехдневным прекращением огня между Израилем и ХАМАС, в рамках которого боевики передали две группы заложников в обмен на палестинских заключенных.

Организаторы акции протеста заявили, что на улицы Лондона вышли 300 тысяч демонстрантов, столичная полиция не предоставила своих данных.

Демонстранты Фото: AFP

«Почему вы молчите... Мы становимся свидетелями геноцида» - написано на этом плакате Фото: AFP

К акции в поддержку палестинцев присоединились социалистические движения, а также организации, отстаивающие права ЛГБТ Фото: Getty Images

Демонстранты Фото: Getty Images

В ходе марша было задержано 15 человек Фото: Getty Images

За соблюдением порядка следили около 1,5 тысяч полицейских.

Сотрудники полиции раздавали участникам листовки, на которых говорилось, какие слова и фразы, выкрикиваемые протестующими, могут нарушить закон.