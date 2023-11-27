В Лондоне прошел очередной пропалестинский марш, 15 человек задержаны. Фото

Пропалестинские организации провели в Лондоне очередное шествие – впервые после масштабной акции, устроенной в День перемирия 11 ноября. Активисты осуждали Израиль за войну против ХАМАС и требовали полного прекращения огня в секторе Газа.
По информации столичной полиции, хотя в целом участники демонстрации вели себя миролюбиво и большинство собравшихся соблюдали правопорядок, тем не менее во время марша были задержаны 15 человек,
Среди прочего протестующих задерживали за разжигание ненависти, нарушение общественного порядка, поддержку ХАМАС (в Британии группировка признана террористической и запрещена, равно как и выражение поддержки в ее адрес), владение оружием и нападение на сотрудника экстренных служб.
Демонстранты несли плакаты с призывами «освободить Палестину», осуществить «деколонизацию», многие из них также скандировали лозунг «От реки до моря» – один из официальных девизов ХАМАС и ряда других джихадистских группировок, подразумевающий создание на территории от Иордана до Средиземного моря (то есть на всей территории Израиля и палестинской автономии) единого исламского палестинского государства.
Эти лозунги расцениваются многими как призыв к уничтожению еврейского государства и уравниваются с призывами к геноциду евреев.
Лондонская полиция сообщила также, что проводит расследование по заявлению журналистки телекомпании GB News, которая во время прямого репортажа с марша подверглась, по ее словам, «оскорблениям и запугиванию».
Кэтрин Форстер рассказала, что ее и ее команду окружили люди, которые орали на нее и ее команду. «Должна признаться, что это было весьма пугающе», – заявила она.
«Право прессы свободно освещать протесты не менее важно, чем само право на протест. Журналисты должны иметь возможность делать это, не сталкиваясь с запугиванием или агрессией», – говорится в сообщении лондонской полиции, размещенной в социальной сети X.
Пропалестинские демонстрации в субботу также прошли в Глазго и Кардиффе.
Нынешний марш совпал с четырехдневным прекращением огня между Израилем и ХАМАС, в рамках которого боевики передали две группы заложников в обмен на палестинских заключенных.
Организаторы акции протеста заявили, что на улицы Лондона вышли 300 тысяч демонстрантов, столичная полиция не предоставила своих данных.
За соблюдением порядка следили около 1,5 тысяч полицейских.
Сотрудники полиции раздавали участникам листовки, на которых говорилось, какие слова и фразы, выкрикиваемые протестующими, могут нарушить закон.
На протяжении последних нескольких недель столичная полиция попала под огонь критики со стороны высокопоставленных британских политиков, призывавших ее более жестко реагировать на проявления антисемитизма среди протестующих.
Одним из наиболее ярких критиков стала теперь уже бывшая глава министерства внутренних дел Британии Суэлла Браверман, чья резкая статья в газете Times (по британским законам, полиция формально независима от Хоум-офиса), в которой она назвала пропалестинские демонстрации «маршами ненависти», вызвала скандал и в итоге привела к ее отставке.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению Государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.