Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: встречный ветер меняется на попутный

Близнецы

Близнецам лучше инвестировать свое время и силы в то, что им нравится, и в то, что приносит им массу удовольствия. Нужно научиться сопереживать близким, друзьям и просто людям вокруг, ведь в этом заключается основа дружбы и правильного взаимодействия. Умение ставить себя на место другого человека - самое важное в любви и отношениях делового или дружеского характера.

Рак

В любых финансовых и любовных делах Ракам стоит на этой неделе применять исключительно рациональный подход. Астрологи считают, что, несмотря на хорошее расположение звезд и планет, риски и непредсказуемость могут дорого стоить Ракам. Что касается негативных мыслей, то они быстро пройдут и не оставят следа в душе. Нужно научиться отпускать дурные воспоминания.

Лев

Ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов, что для Львов особенно хорошо, ведь это люди, которые нередко конфликтуют друг с другом. Астрологи советуют не идти по головам, а выбирать другой путь к достижению целей. Если вдруг появится некоторое ощущение душевной слабости, то не стоит переживать - это совесть и здравый смысл взывают к тому, чтобы поступить правильно в той или иной ситуации.

Дева