Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: встречный ветер меняется на попутный

Вот и подошла к концу эта долгая осень, чтобы уступить место зиме. Астрологи DailyHoro рассказали, каким будет настроение звезд и планет в это важное время, чтобы мы могли реализовать задуманное и обойти стороной негатив.
Ночные светила помогут избавиться от негатива, причем даже того, который остается с нами уже очень долгое время. Настал период очищения от негативных программ, переживаний, уныния и серости. Для многих в эти семь дней ветер может смениться со встречного на попутный. Все потому, что планеты все еще в хорошем положении.
Овен
Недостижимые цели, поставленные перед собой Овнами в этот период, могут погрузить в состояние отчаяния, но если быть более осторожными и мудрыми в этом плане, то все будет хорошо. Астрологи отмечают, что у Овнов будет очень много энергии и сил, но не стоит пускать их на дела, в которых есть сомнения. Нужно заниматься тем, что получается лучше всего.
Телец
Неделя с 27 ноября по 3 декабря не про погоню за славой и деньгами, а про любовь, доброту и попытки стать умнее, мудрее. Нужно читать книги, смотреть обучающие видео, заниматься приятными делами, духовными практиками. Также для Тельцов будет действовать простейший закон: "хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам". Самостоятельность - ключ к спокойствию и успеху.
Близнецы
Близнецам лучше инвестировать свое время и силы в то, что им нравится, и в то, что приносит им массу удовольствия. Нужно научиться сопереживать близким, друзьям и просто людям вокруг, ведь в этом заключается основа дружбы и правильного взаимодействия. Умение ставить себя на место другого человека - самое важное в любви и отношениях делового или дружеского характера.
Рак
В любых финансовых и любовных делах Ракам стоит на этой неделе применять исключительно рациональный подход. Астрологи считают, что, несмотря на хорошее расположение звезд и планет, риски и непредсказуемость могут дорого стоить Ракам. Что касается негативных мыслей, то они быстро пройдут и не оставят следа в душе. Нужно научиться отпускать дурные воспоминания.
Лев
Ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов, что для Львов особенно хорошо, ведь это люди, которые нередко конфликтуют друг с другом. Астрологи советуют не идти по головам, а выбирать другой путь к достижению целей. Если вдруг появится некоторое ощущение душевной слабости, то не стоит переживать - это совесть и здравый смысл взывают к тому, чтобы поступить правильно в той или иной ситуации.
Дева
Девам стоит быть последовательными и логичными в своих поступках и делах. Не нужно прыгать от проекта к проекту в работе или бизнесе. В любви не надо пытаться угнаться за двумя зайцами. Во всем нужны осторожность и логика. Жадность и обман будут очень дорого стоить Девам, а вот за открытость и честность они заслужат массу удачи от судьбы и звезд, а также смогут довольно быстро очистить карму.
Весы
Весы как никто другой знают, что общение - лучшее лекарство от хандры. На этой неделе это будет вдвойне актуально. Важно общаться с близкими и друзьями, а также посвящать больше свободного времени второй половинке. На этой неделе мышление Весов должно быть ориентировано на помощь окружающим, а уже потом на помощь себе. Как и Девам, Весам удастся сделать свою карму чище.
Скорпион
Для Скорпионов на первый план выйдет сфера любви. Это то самое время, когда мечты могут стать реальностью. Вполне возможно, что кто-то влюбится в Скорпионов. Что касается финансовой стороны жизни, то тут важно помнить - даже самое мелкое нарушение закона может вылиться в огромные убытки. И это касается даже нарушения правил дорожного движения.
Стрелец
Стрельцы могут начать ощущать на себе некоторое давление со стороны окружающих, но не стоит их за это корить. Можно просто абстрагироваться от дискуссий на подобные темы, игнорируя чужие советы и просьбы. Важно сосредоточиться на себе любимых и начать действовать, чтобы сделать свою жизнь лучше. Это отличное время для работы, заключения сделок и попыток разрешить сложные дилеммы.
Козерог
Козерогов ожидает крайне продуктивная и позитивная неделя, но есть одно небольшое предостережение от астрологов. Оно касается информационной защиты. В период с 27 ноября по 3 декабря желательно сменить пароли в социальных сетях и почте, особенно если они слишком простые. Ночные светила помогут Козерогам как следует отдохнуть в выходные дни. Ожидается перезагрузка сознания.
Водолей
Водолеи могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Несмотря на отличное положение планет, такое возможно, но Водолеи сейчас настолько сильны, что смогут сами справиться со всеми проблемами и трудностями. Что касается общения с людьми в целом, то нужно помнить - первое впечатление будет самым правильным. Нужно довериться интуиции.
Рыбы
Все, о чем стоит помнить Рыбам - это необходимость идти вперед без спешки. Осознанность является главным условием успеха во всем. Также астрологи советуют помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Погоня за халявой до добра не доведет, а вот стремление заработать честно может стать для Рыб источником удачи. Жизнь этих людей преобразится в лучшую сторону.
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