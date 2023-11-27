МИД Финляндии: В ЕС могут начать сажать на пять лет за обход антироссийских санкций

С марта 2022 года таможня обнаружила около 1000 предполагаемых нарушений санкций в ходе примерно 3000 физических проверок, сообщил чиновник. До закрытия КПП в Россию уезжали примерно 100 грузовиков каждый день.

Сами Ракшит признал, что в условиях, когда грузы формально отправляются в РФ как транзитные для третьих стран, например, в Казахстан, обеспечить соблюдение санкций сложно.

"Если есть потребность в расходных материалах, всегда есть поставщик. Это как с наркотиками", - объясняет директор Департамента таможенного контроля Финляндии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин радуются друг другу в Астане, 14 октября 2022 года. Фото: REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

"Когда вы идете в банк в Казахстане с желанием поменять в документах о поставках условные дроны на условные парики с накладными ресницами, то есть вы меняете термины в документах, такие контракты без проблем согласовываются в казахстанских банках", - утверждал наш собеседник.

О том, что транзитные грузы для Казахстана и его соседей часто остаются в России, мы рассказывали еще в мае 2023 года. Данные Налогово-таможенного департамента Эстонии, которые в октябре 2023 года опубликовал Rus.Postimees, показали, что Казахстан и Кыргызстан остались лидерами по темпам прироста эстонского экспорта.

Конечно, это не означает, что все эти транзитные грузы после преодоления границ ЕС остаются в России и являются тем самым параллельным импортом, который позволяет Москве обходить санкции. Но вопрос, что мешало странам Центральной Азии так же наращивать взаимную торговлю до введения антироссийских санкций из-за полномасштабной войны России с Украиной, остается без ответа. Как нет и ответа на вопрос, откуда в Казахстане, Кыргызстане и других бывших республиках СССР вдруг возник такой спрос на товары из ЕС и Эстонии.

До закрытия КПП на финско-российской границе многие грузы из Эстонии шли в Россию именно через Финляндию. Источники Rus.Postimees в российских транспортно-логистических компаниях это объясняли лояльностью финских таможенников на фоне принципиальности таможенников Эстонии.

В настоящее время власти ЕС обсуждают 12-й пакет санкций в отношении РФ. Брюссель рассчитывает ввести его в действие до конца 2023 года.