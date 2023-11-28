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"Наполеон": гениальный Хоакин Феникс в историческом фильме, к которому вы не готовы

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Хоакин Феникс в фильме "Наполеон"
Хоакин Феникс в фильме "Наполеон" Фото: SCANPIX

В кинотеатрах Латвии бушует великий диктатор - на экраны вышел долгожданный "Наполеон" от режиссера "Гладиатора" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом ("Джокер") в главной роли. Об одной из последних знаковых премьер года рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

  • "Наполеон"/Napoleon
  • Великобритания, США, 2023
  • Драма, история
  • Режиссер: Ридли Скотт
  • В ролях: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Эдуар Филиппонна
  • Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas.

Конец XVIII - начало XIX века. Во Франции, раздираемой гражданскими войнами и переворотами, строит свою карьеру будущий император Наполеон Бонапарт (Хоакин Феникс). Ему суждено изменить ход истории и остаться в памяти предков, но куда больше талантливого командира, кажется, интересует женщина по имени Жозефина де Богарне (Ванесса Кирби). Их противоречивые отношения повлияют на судьбу всего мира.

Ванесса Кирби и Хоакин Феникс в фильме "Наполеон"
Ванесса Кирби и Хоакин Феникс в фильме "Наполеон" Фото: SCANPIX

Самый известный исторический фильм сэра Ридли Скотта - автора "Чужого" и недавнего "Дома Gucci" - разумеется, "Гладиатор", который представил миру тогда еще малоизвестного Хоакина Феникса в роли римского узурпатора Коммода. Для своего нового фильма остающийся плодовитым 86-летний постановщик вновь позвал Феникса, однако на этот раз уже на главную роль.

"Дуэлянты", "1492: Завоевание рая", "Царство небесное", "Последняя дуэль" (нечастый фильм режиссера, который восторженно приняли и критики, и аудитория) и даже своя версия библейской книги "Исход" - сэр Ридли Скотт снял не одну историческую ленту.

Однако и на этот раз его не миновала чаша обвинений в исторических несоответствиях - посмотрев "Наполеона", эксперты и просто энтузиасты от истории бросились изучать, стрелял ли французский император по египетским пирамидам, присутствовал ли на казни Марии-Антуанетты (фильм открывается именно этим сильным эпизодом) и не стрелял ли в него снайпер при Ватерлоо. На все обвинения престарелый режиссер отвечает сарказмом и колкостями вроде "французы сами себя не любят". Впрочем, все это пыль.

Видео: Фрагмент сцены битвы при Аустерлице в фильме "Наполеон"

К "Наполеону" было бы приковано в разы меньше внимания (эка невидаль - еще один исторический байопик), если бы не Хоакин Феникс, который после триумфальной роли в "Джокере" переживает буквальный бум в карьере. Ожидаемо он и стал главным блюдом нового фильма Скотта.

Наполеон - еще один яркий образ Феникса, последовавший после комедийного хоррора "Все страхи Бо" и драмы "Камон Камон", не в последнюю очередь - из-за удивительного умения Феникса совмещать пугающее со смешным. При этом чего в итоге будет больше - хоррора или комедии - судить каждый раз трудно.

Ридли Скотт, не стесняясь, эксплуатирует эту особенность артиста и в "Наполеоне", делая из Бонапарта не героя Франции или мраморно-совершенного полководца, а неуверенного в себе социопата, которого буквально несет за собой вихрь истории, делая из него то Императора мира, то проигравшего диктатора.

В итоге на экране перед нами не знакомый по тоскливым учебникам стратег и полководец, а полукомедийный персонаж, смешной в своей самоуверенности, а иногда и сам готовый вволю подурачиться. Как итог: многие зрители на сеансе "Наполеона" смеются.

Хоакин Феникс в фильме "Наполеон"
Хоакин Феникс в фильме "Наполеон" Фото: SCANPIX

Как не раз было в фильмографии Скотта, альтернативу внешне сильным мужчинам представляют женщины, сильные внутри, и пару Фениксу в "Наполеоне" составила англичанка Ванесса Кирби (изначально на роль претендовала Джоди Комер из "Последней дуэли", но этому помешал рабочий график актрисы). Любителям авторского кино она известна по "Фрагментам женщины", а в мейнстриме и сериалах - по "Миссия невыполнима" и "Короне".

Героиня Кирби в "Наполеоне" разыгрывает сразу несколько карт - она и муза для свершений великого мужа, и прохвост, который не гнушается адюльтера, и глубоко драматичная героиня, и хитроумный деспот, который даже из самого невыгодного положения умудряется выйти победителем.

В какой-то степени именно Жозефине удается диктовать свою волю Наполеону - человеку, который покорил пол-Европы, но так и не смог до конца завоевать любимую женщину, имя которой, согласно источникам, Бонапарт произнес перед смертью.

Потрясающий, буквально искрометный дуэт Феникса и Кирби делает из априори скучной "истории любви на реальных событиях" настоящую психологическую драму, нового "Макбета". И если "Фрагменты женщины" еще могли показаться для кого-то не самым интересным зрелищем, то теперь в актерском будущем Кирби можно не сомневаться - роль в "Наполеоне" закрепит за актрисой репутацию мощного профессионала.

Ванесса Кирби и Хоакин Феникс в фильме "Наполеон". Актриса сыграла одну из самых сильных своих ролей
Ванесса Кирби и Хоакин Феникс в фильме "Наполеон". Актриса сыграла одну из самых сильных своих ролей Фото: SCANPIX

Русскоязычную аудиторию отдельно заинтересуют отношения Наполеона с тогдашней Россией, битва при Аустерлице, Бородино, поход на Москву и зимняя кампания, ставшая началом конца императора. Есть в фильме даже оммаж к толстовскому князю Болконскому - пересказывать это странно и неуместно, стоит просто увидеть на большом экране: и нападения русских партизан, и сожженную Москву, и белозубого царя Александра, которого играет актер с модельной внешностью Эдуар Филиппонна.

Однако не ждите от Ридли Скотта никакой бондарчуковщины - это злое и актуальное произведение на тему безграничного насилия, настоящего пира людоедов, который при желании принимают за норму. Ни один из персонажей "Наполеона" не вызывает однозначной симпатии (даже обыкновенный люд, с восторгом наблюдающий за казнями).

Единожды позволив себе погубить человеческую жизнь, все - и солдаты, и полководцы; французы, англичане, русские, пруссаки или египтяне - становятся новым звеном в кровавой цепи нашей страшной истории.

Фильм Ридли Скотта "Наполеон"
Фильм Ридли Скотта "Наполеон" Фото: SCANPIX

При всем интересе к нестандартной фигуре Наполеона Ридли Скотт не забыл упомянуть о главном - это в первую очередь убийца, ответственный за страшную смерть сотен тысяч человек. И это единственный вывод, к которому можно прийти, говоря о любом заметном военном деятеле в мире.

Вердикт: Суперпрофессионал Ридли Скотт с более чем полувековым опытом в режиссуре в принципе не способен выпустить слабое кино, из-за чего просмотр любого его нового фильма оказывается лишен доли интриги. Однако "Наполеон", несмотря на избитость жанра и фабулы, оказывается работой неоднозначной, которой трудно найти универсальное определение или отнести ее к какой-нибудь известной породе.

Это не исторический байопик в привычном понимании, не блокбастер и не откровенно авторское кино. Точно можно сказать одно - это приятное и отталкивающее одновременно, обязательное к просмотру зрелище.

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