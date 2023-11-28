"Наполеон": гениальный Хоакин Феникс в историческом фильме, к которому вы не готовы

В кинотеатрах Латвии бушует великий диктатор - на экраны вышел долгожданный "Наполеон" от режиссера "Гладиатора" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом ("Джокер") в главной роли. Об одной из последних знаковых премьер года рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Наполеон"/Napoleon
- Великобритания, США, 2023
- Драма, история
- Режиссер: Ридли Скотт
- В ролях: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Эдуар Филиппонна
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas.
Конец XVIII - начало XIX века. Во Франции, раздираемой гражданскими войнами и переворотами, строит свою карьеру будущий император Наполеон Бонапарт (Хоакин Феникс). Ему суждено изменить ход истории и остаться в памяти предков, но куда больше талантливого командира, кажется, интересует женщина по имени Жозефина де Богарне (Ванесса Кирби). Их противоречивые отношения повлияют на судьбу всего мира.
Самый известный исторический фильм сэра Ридли Скотта - автора "Чужого" и недавнего "Дома Gucci" - разумеется, "Гладиатор", который представил миру тогда еще малоизвестного Хоакина Феникса в роли римского узурпатора Коммода. Для своего нового фильма остающийся плодовитым 86-летний постановщик вновь позвал Феникса, однако на этот раз уже на главную роль.
"Дуэлянты", "1492: Завоевание рая", "Царство небесное", "Последняя дуэль" (нечастый фильм режиссера, который восторженно приняли и критики, и аудитория) и даже своя версия библейской книги "Исход" - сэр Ридли Скотт снял не одну историческую ленту.
Однако и на этот раз его не миновала чаша обвинений в исторических несоответствиях - посмотрев "Наполеона", эксперты и просто энтузиасты от истории бросились изучать, стрелял ли французский император по египетским пирамидам, присутствовал ли на казни Марии-Антуанетты (фильм открывается именно этим сильным эпизодом) и не стрелял ли в него снайпер при Ватерлоо. На все обвинения престарелый режиссер отвечает сарказмом и колкостями вроде "французы сами себя не любят". Впрочем, все это пыль.
Видео: Фрагмент сцены битвы при Аустерлице в фильме "Наполеон"
К "Наполеону" было бы приковано в разы меньше внимания (эка невидаль - еще один исторический байопик), если бы не Хоакин Феникс, который после триумфальной роли в "Джокере" переживает буквальный бум в карьере. Ожидаемо он и стал главным блюдом нового фильма Скотта.
Наполеон - еще один яркий образ Феникса, последовавший после комедийного хоррора "Все страхи Бо" и драмы "Камон Камон", не в последнюю очередь - из-за удивительного умения Феникса совмещать пугающее со смешным. При этом чего в итоге будет больше - хоррора или комедии - судить каждый раз трудно.
Ридли Скотт, не стесняясь, эксплуатирует эту особенность артиста и в "Наполеоне", делая из Бонапарта не героя Франции или мраморно-совершенного полководца, а неуверенного в себе социопата, которого буквально несет за собой вихрь истории, делая из него то Императора мира, то проигравшего диктатора.
В итоге на экране перед нами не знакомый по тоскливым учебникам стратег и полководец, а полукомедийный персонаж, смешной в своей самоуверенности, а иногда и сам готовый вволю подурачиться. Как итог: многие зрители на сеансе "Наполеона" смеются.
Как не раз было в фильмографии Скотта, альтернативу внешне сильным мужчинам представляют женщины, сильные внутри, и пару Фениксу в "Наполеоне" составила англичанка Ванесса Кирби (изначально на роль претендовала Джоди Комер из "Последней дуэли", но этому помешал рабочий график актрисы). Любителям авторского кино она известна по "Фрагментам женщины", а в мейнстриме и сериалах - по "Миссия невыполнима" и "Короне".
Героиня Кирби в "Наполеоне" разыгрывает сразу несколько карт - она и муза для свершений великого мужа, и прохвост, который не гнушается адюльтера, и глубоко драматичная героиня, и хитроумный деспот, который даже из самого невыгодного положения умудряется выйти победителем.
В какой-то степени именно Жозефине удается диктовать свою волю Наполеону - человеку, который покорил пол-Европы, но так и не смог до конца завоевать любимую женщину, имя которой, согласно источникам, Бонапарт произнес перед смертью.
Потрясающий, буквально искрометный дуэт Феникса и Кирби делает из априори скучной "истории любви на реальных событиях" настоящую психологическую драму, нового "Макбета". И если "Фрагменты женщины" еще могли показаться для кого-то не самым интересным зрелищем, то теперь в актерском будущем Кирби можно не сомневаться - роль в "Наполеоне" закрепит за актрисой репутацию мощного профессионала.
Русскоязычную аудиторию отдельно заинтересуют отношения Наполеона с тогдашней Россией, битва при Аустерлице, Бородино, поход на Москву и зимняя кампания, ставшая началом конца императора. Есть в фильме даже оммаж к толстовскому князю Болконскому - пересказывать это странно и неуместно, стоит просто увидеть на большом экране: и нападения русских партизан, и сожженную Москву, и белозубого царя Александра, которого играет актер с модельной внешностью Эдуар Филиппонна.
Однако не ждите от Ридли Скотта никакой бондарчуковщины - это злое и актуальное произведение на тему безграничного насилия, настоящего пира людоедов, который при желании принимают за норму. Ни один из персонажей "Наполеона" не вызывает однозначной симпатии (даже обыкновенный люд, с восторгом наблюдающий за казнями).
Единожды позволив себе погубить человеческую жизнь, все - и солдаты, и полководцы; французы, англичане, русские, пруссаки или египтяне - становятся новым звеном в кровавой цепи нашей страшной истории.
При всем интересе к нестандартной фигуре Наполеона Ридли Скотт не забыл упомянуть о главном - это в первую очередь убийца, ответственный за страшную смерть сотен тысяч человек. И это единственный вывод, к которому можно прийти, говоря о любом заметном военном деятеле в мире.
Вердикт: Суперпрофессионал Ридли Скотт с более чем полувековым опытом в режиссуре в принципе не способен выпустить слабое кино, из-за чего просмотр любого его нового фильма оказывается лишен доли интриги. Однако "Наполеон", несмотря на избитость жанра и фабулы, оказывается работой неоднозначной, которой трудно найти универсальное определение или отнести ее к какой-нибудь известной породе.
Это не исторический байопик в привычном понимании, не блокбастер и не откровенно авторское кино. Точно можно сказать одно - это приятное и отталкивающее одновременно, обязательное к просмотру зрелище.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!