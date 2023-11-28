"Наполеон": гениальный Хоакин Феникс в историческом фильме, к которому вы не готовы

Ванесса Кирби и Хоакин Феникс в фильме "Наполеон". Актриса сыграла одну из самых сильных своих ролей Фото: SCANPIX

Русскоязычную аудиторию отдельно заинтересуют отношения Наполеона с тогдашней Россией, битва при Аустерлице, Бородино, поход на Москву и зимняя кампания, ставшая началом конца императора. Есть в фильме даже оммаж к толстовскому князю Болконскому - пересказывать это странно и неуместно, стоит просто увидеть на большом экране: и нападения русских партизан, и сожженную Москву, и белозубого царя Александра, которого играет актер с модельной внешностью Эдуар Филиппонна.

Однако не ждите от Ридли Скотта никакой бондарчуковщины - это злое и актуальное произведение на тему безграничного насилия, настоящего пира людоедов, который при желании принимают за норму. Ни один из персонажей "Наполеона" не вызывает однозначной симпатии (даже обыкновенный люд, с восторгом наблюдающий за казнями).

Единожды позволив себе погубить человеческую жизнь, все - и солдаты, и полководцы; французы, англичане, русские, пруссаки или египтяне - становятся новым звеном в кровавой цепи нашей страшной истории.

Фильм Ридли Скотта "Наполеон" Фото: SCANPIX

При всем интересе к нестандартной фигуре Наполеона Ридли Скотт не забыл упомянуть о главном - это в первую очередь убийца, ответственный за страшную смерть сотен тысяч человек. И это единственный вывод, к которому можно прийти, говоря о любом заметном военном деятеле в мире.

Вердикт: Суперпрофессионал Ридли Скотт с более чем полувековым опытом в режиссуре в принципе не способен выпустить слабое кино, из-за чего просмотр любого его нового фильма оказывается лишен доли интриги. Однако "Наполеон", несмотря на избитость жанра и фабулы, оказывается работой неоднозначной, которой трудно найти универсальное определение или отнести ее к какой-нибудь известной породе.

Это не исторический байопик в привычном понимании, не блокбастер и не откровенно авторское кино. Точно можно сказать одно - это приятное и отталкивающее одновременно, обязательное к просмотру зрелище.