Стоит ли "Дом Gucci" потраченного на него времени?

В кинотеатрах Латвии - второй за эту осень фильм 84-летнего Ридли Скотта "Дом Gucci" о символическом крахе и возрождении одноименного модного бренда. Звездный состав, романтический флер Европы 70 и 80-х, потенциальные номинации на "Оскар". Могло ли что-то пойти не так? Разбираем в рубрике "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
"Дом Gucci"/House of Gucci
Канада, США, 2021
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето
Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas, зал iSense. Кинотеатр работает со всеми мерами предосторожности
Студент-юрист Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), внук основателя модного бренда Gucci, знакомится с обворожительной Патрицией Реджани (Леди Гага). У пары начинается роман, и девушка решает вернуть возлюбленного в семейный бизнес. Вместе они начинают путь по головам к становлению главой империи моды. Однако кто из них в итоге окажется по-настоящему главным Гуччи?
В фильмах Ридли Скотта Италия появляется не впервые - 4 года назад вышли скандальные "Все деньги мира", а на заре века - неоправданно обруганный "Ганнибал". И каждый раз богатые палаццо, площади и храмы становились декорациями мрачных, даже средневековых по своей макаберности историй.
"Дом Gucci" - настоящий долгострой Скотта и его студии Scott Free - начинается совсем иначе. Италия тут - привычный по туристическим фото эстетический рай без намека на творящееся за его стенами зло, но с модой, вечеринками и героями, говорящими по-английски с деланным итальянским акцентом.
Червоточина, однако, появляется и здесь - прямиком из недобро блистающих бездонной чернотой глаз Патриции Реджани в исполнении Леди Гаги, она же - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта из семьи итальянских мигрантов. Гага до сих пор новичок в большом кино, но после роли в "Доме Gucci" вполне может попасть в разряд куда более серьезных профессионалов.
Достойным вызовом для нее стали куда более опытные партнеры по экрану - Адам Драйвер (новый любимчик режиссера?), Джаред Лето (ждем "Оскар" за лучший грим, а может, и за роль), Джереми Айронс и Сальма Хайек. Любопытно, что блеклым на их фоне выглядит не Гага, а Аль Пачино - легендарным артистом будто бы пытались прикрыть сценарную ненаполненность его персонажа - второго управляющего модным брендом Gucci.
То ли дело Реджани - несмотря на откровенную несимпатичность героини, которая куда сильнее влюбляется в потенциальную власть и богатство Маурицио, чем в него самого, Гага наполняет ее очаровательной нелепостью и даже иронией, что соответствует и духу картины - этот байопик о разрушительной силе расчетливости нередко дает крен в сторону черной комедии, которая со временем становится все более трагичной.
На этом фоне как минимум странными выглядят нападки на фильм настоящих представителей семьи Гуччи (на данный момент никто из них отношения к бренду не имеет), которые обвинили авторов в романтизации образа Патриции и представления ее в виде жертвы патриархального бизнес-мира. Несомненно, эта линия в сюжете присутствует, однако вносить ее в оправдание действий Реджани в планы авторов очевидно не входило. Более того - героиня становится горькой насмешкой над афоризмом о том, что "За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая...".
Давно замечено, что Скотт, как режиссер, обладает удивительной способностью к жанровой мимикрии и отсутствию сколь-нибудь четкого авторского почерка. Чего не сказать о любимых темах - жесткий контраст между красивой жизнью и таящейся за этим фасадом людоедской жестокостью давно стал одним из излюбленных образов британца (особенно выразительным в этом плане, несомненно, стал его "Советник").
"Дом Gucci" же здесь даже делает шаг вперед, превращаясь в рассказ о противоборстве таланта и посредственности (именно его олицетворяет неузнаваемый в гриме Джаред Лето), но даже это не главное. Ридли Скотт сделал свой 26-й фильм трагедией о том, как из искусства уходит Человек, и остается одна только коммерция (знаково, что превращение одного в другое происходит именно в США). Деньги по Скотту, как всегда, убивают, а единожды солгав/предав, спастись на этом пути не получится уже и самому вероломцу.
Видео: Трейлер фильма "Дом Гуччи"
Вердикт: Долгие лета сэру Ридли Скотту! Его новый фильм не стал выдающимся, и даже грешит лишними эпизодами, но все равно стоит как минимум потраченного на него времени.