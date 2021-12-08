Стоит ли "Дом Gucci" потраченного на него времени?

Червоточина, однако, появляется и здесь - прямиком из недобро блистающих бездонной чернотой глаз Патриции Реджани в исполнении Леди Гаги, она же - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта из семьи итальянских мигрантов. Гага до сих пор новичок в большом кино, но после роли в "Доме Gucci" вполне может попасть в разряд куда более серьезных профессионалов.

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Достойным вызовом для нее стали куда более опытные партнеры по экрану - Адам Драйвер (новый любимчик режиссера?), Джаред Лето (ждем "Оскар" за лучший грим, а может, и за роль), Джереми Айронс и Сальма Хайек. Любопытно, что блеклым на их фоне выглядит не Гага, а Аль Пачино - легендарным артистом будто бы пытались прикрыть сценарную ненаполненность его персонажа - второго управляющего модным брендом Gucci.

81-летний Аль Пачино, несмотря на довольно блеклую роль в "Доме Гуччи", продолжает серию ярких образов у режиссеров-легенд после "Ирландца" и "Однажды в… Голливуде" ФОТО: SCANPIX

То ли дело Реджани - несмотря на откровенную несимпатичность героини, которая куда сильнее влюбляется в потенциальную власть и богатство Маурицио, чем в него самого, Гага наполняет ее очаровательной нелепостью и даже иронией, что соответствует и духу картины - этот байопик о разрушительной силе расчетливости нередко дает крен в сторону черной комедии, которая со временем становится все более трагичной.

На этом фоне как минимум странными выглядят нападки на фильм настоящих представителей семьи Гуччи (на данный момент никто из них отношения к бренду не имеет), которые обвинили авторов в романтизации образа Патриции и представления ее в виде жертвы патриархального бизнес-мира. Несомненно, эта линия в сюжете присутствует, однако вносить ее в оправдание действий Реджани в планы авторов очевидно не входило. Более того - героиня становится горькой насмешкой над афоризмом о том, что "За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая...".

Джаред Лето на премьере "Дома Гуччи" в Лос-Анджелесе. Узнать его загримированным в фильме практически невозможно ФОТО: SCANPIX

Давно замечено, что Скотт, как режиссер, обладает удивительной способностью к жанровой мимикрии и отсутствию сколь-нибудь четкого авторского почерка. Чего не сказать о любимых темах - жесткий контраст между красивой жизнью и таящейся за этим фасадом людоедской жестокостью давно стал одним из излюбленных образов британца (особенно выразительным в этом плане, несомненно, стал его "Советник").

"Дом Gucci" же здесь даже делает шаг вперед, превращаясь в рассказ о противоборстве таланта и посредственности (именно его олицетворяет неузнаваемый в гриме Джаред Лето), но даже это не главное. Ридли Скотт сделал свой 26-й фильм трагедией о том, как из искусства уходит Человек, и остается одна только коммерция (знаково, что превращение одного в другое происходит именно в США). Деньги по Скотту, как всегда, убивают, а единожды солгав/предав, спастись на этом пути не получится уже и самому вероломцу.

Видео: Трейлер фильма "Дом Гуччи"