В четверг, 23 ноября, в узком кругу состоялось медиа-мероприятие, посвящённое эротической драме "Экстаз", снятой по книге автора бестселлера Карины Глейтнере (ранее Рачко). TVNET GRUPA тоже побывала там, узнав много интересных фактов о закулисье как от режиссера фильма Дж. Дж. Джилинджера, так и от главных действующих лиц.

Координатор интимных сцен: "Моя обязанность заключалась в создании безопасной и профессиональной рабочей атмосферы. Мы провели определенные границы и соответственно им следовали. Мы до последней минуты согласовывали со всеми причастными лицами, что и как будет происходить. Мы говорили о ракурсах, в некоторых моментах важен был и характер света. Еще мы много сотрудничали с художником по костюмам, потому что в интимных сценах очень важно знать, что будет снято с тела, что спрятать, а что замаскировать.."