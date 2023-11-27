Это политика, а мы - пешки: мигранты рассказали, как РФ выталкивает их в Финляндию

Прибывший в Финляндию проситель убежища сириец Моаяд Салами рассказал Rus.Postimees со ссылкой на Yle, что маршрут в ЕС через Россию активно рекламируются в соцсетях и российские власти участвуют в доставке мигрантов к границе.
Контрабандист пообещал Салами, что переезд из Санкт-Петербурга, где его и других будущих просителей убежища разместили на ночь в общежитии, до границы организован военными.
Такси "Яндекс" доставило их ближе к границе, где, по словам Салами, офицеры забрали у них документы и телефоны.
Далее они прождали около восьми часов на морозе, после чего на автомобиле Volvo их подвезли еще ближе к границе, дали велосипеды и сказали ехать в Финляндию.
На российском пограничном пункте Салами слышал, что если граница с Финляндией закроется, то Россия будет перенаправлять их в Норвегию, Эстонию или Литву.
"Какая угодно граница, пока на ЕС оказывается давление. Так там говорили. Это политика, где нас используют, как пешек", - посетовал сириец.
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