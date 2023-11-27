Силиня: Латвия продолжит поддерживать демократические усилия Беларуси

Она заявила, что правящий режим Беларуси не представляет белорусский народ и Латвия окажет практическую помощь, чтобы поддержать усилия белорусской оппозиции, документируя и доказывая нарушения прав человека в Беларуси. Кроме того, Латвия по-прежнему будет безопасным местом для независимых белорусских журналистов. В свою очередь, от правящего режима Латвия требует освобождения всех почти 1500 политических заключенных.

Силиня и Тихановская обсудили дальнейшие возможности оказания политической и иной поддержки усилиям белорусской демократической оппозиции.

Премьер осудила действия режима Лукашенко по реализации гибридной операции на внешней границе Латвии, а также участие в депортации украинских детей. Силиня подтвердила, что Латвия продолжит поддерживать международную изоляцию правящего режима Беларуси и ужесточение санкций.

Лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская сегодня и во вторник, 28 ноября, находится с рабочим визитом в Латвии, чтобы привлечь внимание к растущим репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко и обсудить возможности дальнейшей поддержки демократического движения.